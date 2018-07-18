Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Mahkumlara Af ile İlgili Son Dakika Gelişmesi: Çalışmalar Başladı

Mahkumlara af, MHP'nin seçim vaatleri arasındaydı. Seçimin sona ermesinin ardından mahkumlar ile yakınları af konusunun ne zaman gündeme geleceğini merak ediyor.

banner396

Mahkumlara Af ile İlgili Son Dakika Gelişmesi: Çalışmalar Başladı

Mahkumlara af, MHP'nin seçim vaatleri arasındaydı. Seçimin sona ermesinin ardından mahkumlar ile yakınları af konusunun ne zaman gündeme geleceğini merak ediyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:57
Mahkumlara Af ile İlgili Son Dakika Gelişmesi: Çalışmalar Başladı

Son dakika haberi: Mahkumlara af ile ilgili son dakika gelişmesi !

Hürriyet'ten Umut ERDEM'in bugün kaleme aldığı yazısında kader mahkumlarına af ile ilgili MHP'nin çalışma başlattığına yer verildi.

Hürriyet'te yer alan yazı şu şekilde;

MHP Genel Merkezi, af yasa teklifi ile ilgili çalışmalara başladı. MHP’nin, yeni yasama döneminde, Ekim ayı gibi Meclis’e sunmak üzere çalıştığı teklifin, “devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme şeklinde getirileceği” belirtiliyor.

Olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından terörle mücadelenin aksamaması amacıyla hazırlanan ve MHP genel başkan yardımcılarının üzerinde çalıştığı “kader mahkumlarına affı” öngören yasa teklifinin Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin daha önceden çizdiği sınırlar üzerinde olacağı belirtiliyor.

KAPSAM DIŞI OLACAKLAR

Edinilen bilgiye göre, Türk Ceza Yasası’nda (TCK) da yer bulan “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek”, “üstsoy veya altsoydan birine, eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, kan gütme ve töre saikiyle adam öldürmeye teşebbüs” suçları kapsam dışı olacak. Yine FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C gibi terör örgütlerine üye olanlar, üye olmakla birlikte cürüm işleyenler, çocukları cinsel yönden istismar eden, çocukları kaçırıp, kasten öldüren, kadınlara yönelik şiddet uygulayan ve ölüme sebebiyet veren kişiler de “af kapsamı” dışında tutulacak. Bununla birlikte “uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişiler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişiler” de MHP’nin teklifine göre, aftan yararlanamayacak.

BORÇLULARA DA AF

MHP’nin teklifinde, daha önce AK Parti hükümetinin de gündeme getirdiği ve “banka borçularına” yönelik de affın geleceği belirtiliyor. Buna göre, iflastan ötürü borçlarını ödeyemediği için cezaevinde bulunan kişiler, “ticari suçlular” da af kapsamında olacak. Bununla birlikte “basit hırsızlık” diye adlandırılan suçlarının da af kapsamı içinde değerlendirildiği belirtiliyor. MHP’nin teklifinde, “suçu ne olursa olsun, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanların, belli bir süre içinde resmi makamlara başvurup, teslim olmayanların da aftan yararlanmasının” söz konusu olamayacağı tartışılıyor. Devletin mülkünde olan ormanlık alanlara zarar veren kişiler de anayasa gereği af kapsamı dışında tutulacak.

Siz de aşağıdaki yorum kısmından talep ve düşünceleriizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Mahkumlara Af Konusunda Kritik Açıklama Geldi
Mahkumlara Af Konusunda Kritik Açıklama Geldi
Mahkumlara Af İçin Flaş Gelişme: İşte Kritik Tarih !
Mahkumlara Af İçin Flaş Gelişme: İşte Kritik Tarih !
Anahtar Kelimeler:
Mahkumlara AfSon DakikaAf Gelecek Mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 3 saat önce

Evladını, yakınını kaybedenlere ya da malı dolandırılanlara, parası çalınanlara nasıl izah etmeyi düşünüyorsunuz bu affı?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sagduyu 2 saat önce

Yazıklar olsun yolsuzu hirsizi affedipte kimsenkn canini yakmamiş kimseye en kjcuk bir kotulugu dokunmamis namazinda abdestinde ahlak timsali iftira ile terorist damgasi yemiş masumlari affetmeyen asıl kendisi perişan durumda olan vicdan yoksunu insanlara...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elif 39 dakika önce

Uyusturucu suçundan içeri giren yakinlarmiz için sana uyduk oy verdik ee geriye ne kaldı kimi cikartiyosun.18-19 yasindaki gençlere 17 18 yil vermeyi bilirsinz.Gencleri mahfettiniz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ankara-Bolu Karayolunda Feci Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var !
Ankara-Bolu Karayolunda Feci Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var !
98/3 Tertip Askerlik Yerleri Belli Oldu (E Devlet Girişi ile Askerlik Yeri Öğrenme)
98/3 Tertip Askerlik Yerleri Belli Oldu (E Devlet Girişi ile Askerlik Yeri Öğrenme)
Ankara Batı Adliyesi Uygulama Sınav Sonuçlarını ve Sözlü Mülakat Tarihlerini Açıkladı
Ankara Batı Adliyesi Uygulama Sınav Sonuçlarını ve Sözlü Mülakat Tarihlerini Açıkladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim