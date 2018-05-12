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Mahkumlara Af İçin Bahçeli'nin Açıklamasına Hükümetten Cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kader mahkumlarına af açıklamasına başbakan Binali Yıldırım'dan cevap geldi.

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Mahkumlara Af İçin Bahçeli'nin Açıklamasına Hükümetten Cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kader mahkumlarına af açıklamasına başbakan Binali Yıldırım'dan cevap geldi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 16:58
Mahkumlara Af İçin Bahçeli'nin Açıklamasına Hükümetten Cevap

Mahkumlara af konusunda son dakika açıklaması geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada kader mahkumlarına af çağrısında bulunmuştu. Bahçeli'nin bu açıklamasına Başbakan'dan cevap geldi.

Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli’nin af önerisi ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı, bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler, ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir.”

BAHÇELİ'NİN AF AÇIKLAMASI

MHP Lideri Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez? PKK’lı alçaklar, FETÖ’cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır"

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