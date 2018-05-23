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Mahkumlara Af Hakkında Yeni Gelişme !

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce dile getirdiği mahkumlara af konusunda yeni gelişme yaşandı. Edinilen son bilgilere göre MHP'nin seçim beyannamesinde mahkumlara af maddesine yer verildi.

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Mahkumlara Af Hakkında Yeni Gelişme !

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce dile getirdiği mahkumlara af konusunda yeni gelişme yaşandı. Edinilen son bilgilere göre MHP'nin seçim beyannamesinde mahkumlara af maddesine yer verildi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 21:54
Mahkumlara Af Hakkında Yeni Gelişme !

MHP'nin seçim beyannamesinde af müjdesi var !

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde partilerin seçim beyannameleri de neredeyse tamamlandı.

MHP'nin hazır olan ve bugün matbaaya gönderilen beyannamesinde af konusuna da yer verildi..

CNN Türk'ten Dicle Canova'nın son dakika olarak geçtiği haberine göre; MHP Seçim beyannamesinde Türkiye'ye af vaadinde bulunacak. Kader mahkumlarına dönük af önerilecek. "Yeni bir sisteme geçiliyor, neden olmasın. Yeni bir afla başlayabilir. İki bayram arası bir af olabilir." denilecek.

BAHÇELİ'NİN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda mahkumlara af ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız. 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP’nin çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşması son derece doğal son derece meşru ve elbette de en tabii hakkıdır.

Sayın Başbakan ‘Teröristlere kesinlikle af yok’ diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kast ettiğimiz zaten budur. Biz kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allahın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum."

Peki sizce mahkumlara af gelmeli mi? Yorum ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

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Gençlere af 2 saat önce

Askeri öğrenciler araştırılıp af gelmeli haksız suçsuz yatan o kadar gencimiz varken

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Selda 2 saat önce

Kesinlikle af gelmeli içeride yatanlar bin pişman ve içerideki şartlar gerçekten çok kötü.bizimde aklımıza gelmeyen şeyler geldi başınıza olmaz Demeyin oluyor düşmeyiz demeyin düşüyor insan..inşallh Bahçeli kavuşturacak bizi ailelerimize

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Bircan naz 1 saat önce

Af gelmeliki siz büyüklerimizde seçimi kazanasınız yoksa mahkum aileleri kararlı pazarlık yapıyor siz büyüklerimiz af verin bizde oy verelim

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emrah 1 saat önce

gelmeli mutlaka

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Tuba 56 dakika önce

Seçim öncesi kesinlikle af gelmeli bukadar insan umutla beklemekte bir şans çokta zor değil umutları söndürmeyin

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Seda 55 dakika önce

Af bekliyoruz

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Zahide kus 53 dakika önce

Af mutlaka gelmeli siz değerli büyüklerimiz sesleniyoruz af varsa oylarda size sizin kazanmanızı istiyoruz elbette sizler bizim gibi mahkum eşleri çocukları sev indirim bizlerde oylarımızla sizi sevindirelim bayram öncesi af kararını onaylayin

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Halide kaan 43 dakika önce

Anaların dualarını kazanmak istiyorsanız af getirin bahçeliyi dinleyin o çok haklı kader mahkumlarına acıyın anaların yüzünü güldürün bir çok aileninde oyu sizin

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