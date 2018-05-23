Mahkumlara Af Hakkında Yeni Gelişme !

MHP'nin seçim beyannamesinde af müjdesi var !

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde partilerin seçim beyannameleri de neredeyse tamamlandı.

MHP'nin hazır olan ve bugün matbaaya gönderilen beyannamesinde af konusuna da yer verildi..

CNN Türk'ten Dicle Canova'nın son dakika olarak geçtiği haberine göre; MHP Seçim beyannamesinde Türkiye'ye af vaadinde bulunacak. Kader mahkumlarına dönük af önerilecek. "Yeni bir sisteme geçiliyor, neden olmasın. Yeni bir afla başlayabilir. İki bayram arası bir af olabilir." denilecek.

BAHÇELİ'NİN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda mahkumlara af ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız. 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP’nin çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşması son derece doğal son derece meşru ve elbette de en tabii hakkıdır.

Sayın Başbakan ‘Teröristlere kesinlikle af yok’ diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kast ettiğimiz zaten budur. Biz kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allahın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum."

Peki sizce mahkumlara af gelmeli mi? Yorum ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

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