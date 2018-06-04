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Mahkumlara Af Hakkında Yeni açıklama: "Geri Adım Yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında mahkumlara af konusundaki talebini yineledi ve geri adım atmayacaklarını söyledi.

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Mahkumlara Af Hakkında Yeni açıklama: "Geri Adım Yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında mahkumlara af konusundaki talebini yineledi ve geri adım atmayacaklarını söyledi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 13:04
Mahkumlara Af Hakkında Yeni açıklama: "Geri Adım Yok"

Mahkumlara af konusunda yeni gelişme !

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mayıs ayında yaptığı kader mahkumlarına af çıkışı sonrası açıklamara devam ediyor. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mahkumlara af konusunda kararlılıklarının sürdüğünü ifade eden Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Duruşumuzdan geri adım düşünülemez" dedi. MHP lideri, " Affı gündeme almak hükümet için zor değil af çıkarılmalıdır. Teröristler çocuk istismacıları kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılması için duruşumuz sürüyor. Aftan vazgeçtiğimize dair hiçbir ima ve yorumumuz olmadı"

Bahçeli'nin daha önceki açıklaması şu şekildeydi:

"Yusuf Has Hacib isabetle söylemiş: Sözünü düşünerek söyleyen üzülmez, gününü boşa geçirmeyen pişman olmaz." Sabahlara kadar düşündük, sonunda söyledik, sabırla duruş gösterip sonuç itibariyle dileğimizi paylaştık...

Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez? PKK'lı alçaklar, FETÖ'cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır" 

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