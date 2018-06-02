Mahkumlara Af Gelecek mi? Bahçeli'nin Çağrısına Hükümetten İlk Cevap Geldi

MHP lideri Bahçeli'nin af açıklamasında hükümetten ilk cevap geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisine "af gündemimizde değildir" cevabını verdi.

Memleketi Gaziantep'te Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan Yerel Medya Soruyor programına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısına da cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün yaptığı açıklamada, 235 bini bulan mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatarak, Ramazan ayı öncesinde hükumetten af konusunda çalışma yapılması önerisini sundu. Bahçeli'nin af konusundaki bu önerisi ile ilgili soruya cevabı Bakan gül verdi. Gül, af konusunu soran gazeteciye, "Tam süre bitti derken, süreyi taşacak kocaman bir soru Arif beyden geldi" dedi.

AF GÜNDEMDE DEĞİL

Bakan Gül daha sonra ise cevap verdiği soru ile ilgili şu cevabı verdi: "Şuan için bir af gündemde değildir. Hükumetimizin gündeminde şuan için yoktur"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, önceki gün af konusunda "Ramazan Bayramı öncesi iktidar adım atarsa af çıkmasında yarar var" açıklamasını yapmıştı.

Af gelmeli mi? Gelecekse kimlere gelmeli ? Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından af konusundaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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