Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Mahkumlara Af Gelecek mi? Bahçeli'nin Çağrısına Hükümetten İlk Cevap Geldi

Mahkumlara af ile ilgili son dakika açıklaması geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün yaptığı açıklamasına hükümetten ilk cevap geldi.

banner396

Mahkumlara Af Gelecek mi? Bahçeli'nin Çağrısına Hükümetten İlk Cevap Geldi

Mahkumlara af ile ilgili son dakika açıklaması geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün yaptığı açıklamasına hükümetten ilk cevap geldi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:24
Mahkumlara Af Gelecek mi? Bahçeli'nin Çağrısına Hükümetten İlk Cevap Geldi

MHP lideri Bahçeli'nin af açıklamasında hükümetten ilk cevap geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisine "af gündemimizde değildir" cevabını verdi.

Memleketi Gaziantep'te Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan Yerel Medya Soruyor programına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısına da cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün yaptığı açıklamada, 235 bini bulan mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatarak, Ramazan ayı öncesinde hükumetten af konusunda çalışma yapılması önerisini sundu. Bahçeli'nin af konusundaki bu önerisi ile ilgili soruya cevabı Bakan gül verdi. Gül, af konusunu soran gazeteciye, "Tam süre bitti derken, süreyi taşacak kocaman bir soru Arif beyden geldi" dedi.

AF GÜNDEMDE DEĞİL

Bakan Gül daha sonra ise cevap verdiği soru ile ilgili şu cevabı verdi: "Şuan için bir af gündemde değildir. Hükumetimizin gündeminde şuan için yoktur"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, önceki gün af konusunda "Ramazan Bayramı öncesi iktidar adım atarsa af çıkmasında yarar var" açıklamasını yapmıştı.

Af gelmeli mi? Gelecekse kimlere gelmeli ? Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından af konusundaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Devlet Bahçeli'den Yeni Mahkum Affı Çıkışı!
Devlet Bahçeli'den Yeni Mahkum Affı Çıkışı!
Süleyman Soylu: "Dijital, Teknik ve Personel Altyapısını Geliştiriyoruz"
Süleyman Soylu: "Dijital, Teknik ve Personel Altyapısını Geliştiriyoruz"
Flaş Açıklama 'Bunun Geri Dönüşü Yok Mahkum Affı Çıkacak!'
Flaş Açıklama 'Bunun Geri Dönüşü Yok Mahkum Affı Çıkacak!'
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMahkumlara AfAf Gelecek Mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Oğuzhan AYDENİZ 53 dakika önce

Af kesinlikle olmalı ve bu sefer uyuşturucu cezalarında vurması gereklidir. Ülke olarak beyaz bir sayfa açmalıyız

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
mehmet 19 dakika önce

kesinlike af olmamalı iyi türkiyeyi her türlü şeyden berbat etsinler yıkmaya çalışsınlar ondan sonra af olmaz kesinlikle

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
21 Bir Kişinin Katıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi Anketinde Son Durum
21 Bir Kişinin Katıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi Anketinde Son Durum
Sarı Taksilerin Rengi Değişecek-İşte Yeni Rengi
Sarı Taksilerin Rengi Değişecek-İşte Yeni Rengi
Gökçek Son Seçim Anketinin Sonucunu Açıkladı
Gökçek Son Seçim Anketinin Sonucunu Açıkladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim