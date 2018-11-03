Mahkemeden Sürpriz Karar!

12 Eylül askeri darbesini planlayan ve uygulayan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbelerinin sökülmesi ve mirasçıların mal varlıklarını kullanamaması için görülen davada, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi sürpriz bir karara imza attı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Yargıtay 16. Daire, “Sanıklar öldü, rütbe ve mal varlığı konusunda karar vermeye gerek” yok diyen yerel mahkemenin kararını bozarak mahkeme, sanıklara ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesine ve rütbelerinin sökülmesine hükmetti.

EVREN VE ŞAHİNKAYA ÖLDÜ

Bu kararın temyiz incelemesi devam ederken Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya öldü. Bunun üzerine Yargıtay, sanıklar hakkında ‘davanın düşürülmesine karar verilmesi’ gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bunun üzerine Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm sebebiyle davanın düşmesine karar verirken, önceki kararından farklı olarak, sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve mal varlıklarının müsadere edilmesi konusunda ise karar verilmesine yer olmadığına kanaat getirdi. Mahkeme davanın tüm sonuçlarıyla düştüğü kararını verdi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Müdahil avukatları temyize gitti. Yargıtay Başsavcılığı ise hazırladığı tebliğnamede, itirazların haklı olduğuna, yerel mahkemenin kararının bozulmasını istedi. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 1 Ekim 2018 tarihinde yerel mahkeme kararını müdahillerin temyiz itirazları doğrultusunda bozdu. Bozma kararından sonra rütbe davası yeniden görülecek. Davaya bakan Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi 18 Ocak tarihine duruşma günü verdi.

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