Mahkemeden 115 Hamile Çocuk Skandalıyla İlgili Flaş Karar

Hürriyet'in gündeme getirdiği 115 Hamile çocuk skandalıyla ilgili flaş gelişme. İstanbul Valiliği'nce, suçlanan iki kamu görevlisiyle ilgili verdiği soruşturma izni verilmemesine yönelik karar idare mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kararda, çocuk istismarına yönelik kuvvetli şüphe bulunduğuna dikkat çekildi. İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesi tarafından oy birliğince alınan karar UYAP sistemine bugün yüklendi. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 115 çocuğun hamile olmasına ilişkin polise bildirimin yapılmaması belgelerle ortaya çıkmış, daha sonra soruşturma süreci başlamıştı. Söz konusu belgeleri ortaya çıkaran hastane prwsonelinin başvurusu üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başhekim yardımcısı Akif Akça ve Hastane personeli olduğu öğrenilen Nazlıcan Dilber için soruşturma başlatmak istedi fakat İstanbul Valiliği iki kişi için soruşturma izni vermedi. Valiliğin 4 Aralık kararlı kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren istinaf mahkemesi soruşturma izninin verilmesine hükmetti.

Kararda, "Haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerinde çocuk istismarına ilişkin fiillerin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu halde, hastaneye kadın doğum sağlık hizmeti temini için getirilen küçükleri, öncelikle adli mercilere bildirilmesi gerekirken, velayet altındaki çok sayıdaki çocuğun kendilerine form dilekçeler imzalatmak suretiyle, ceza soruşturmasının vasıta ve usulleri ile ortaya çıkabilecek maddi gerçeğe göre taktir edilebilecek hukuki durumlarını, yetkili olmadıkları halde kendileri nitelendirmek sureti ile, yetkili mercilere bildirmedikleri anlaşıldığından; itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi. Soruşturma çerçevesinde 5 kişinin tutuklandığı daha önce ortaya çıkmıştı. İstinaf mahkemesinin kararıyla birlikte daha etkili soruşturma açılabilecek.

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