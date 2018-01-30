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Mahkeme Kararı Olmadan İsim-Soyisim Değişikliği Yapılabilecek-Peki Nasıl?

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte vatandaşlar bir defaya mahsus mahkeme kararı olmadan ad soyad değişikliği yapabilecekler.

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Mahkeme Kararı Olmadan İsim-Soyisim Değişikliği Yapılabilecek-Peki Nasıl?

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte vatandaşlar bir defaya mahsus mahkeme kararı olmadan ad soyad değişikliği yapabilecekler.

30 Ocak 2018 Salı 09:25
Mahkeme Kararı Olmadan İsim-Soyisim Değişikliği Yapılabilecek-Peki Nasıl?
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Geçtiğimiz aylarda flaş bir değişiklik yapıldı. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ad ve soyadı düzeltilmesi başlıklı ek geçici 8. maddesinde yapılan flaş değişiklikle, vatandaşlar bir defaya mahsus olmak üzere mahkeme kararına ihtiyaç duymadan ad ve soyadı değiştirebilecekler.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren kanun kapsamında vatandaşların Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadları, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebiliyor.

Ad ve soyadınızı bir defaya mahsus değiştirmek için size en yakın nüfus dairesine gidip ayrıntılı şekilde bilgi alabilir ve değişikliği yapabilirsiniz.

Kanun

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunda şu ifadelere yer verilmişti:

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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