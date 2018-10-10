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Mahkeme Çocuğun Velayetini Konsomatris Anneye Verdi!

İzmir'de bir barda sahneye çıkıp şarkıcılık ve konsomatrislik yapan 39 yaşındaki R.E ile aynı yaştaki eşi H. E. 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Mahkemeden küçük yaştaki çocuğun velayeti ile ilgili şaşırtan bir karar çıktı.

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Mahkeme Çocuğun Velayetini Konsomatris Anneye Verdi!

İzmir'de bir barda sahneye çıkıp şarkıcılık ve konsomatrislik yapan 39 yaşındaki R.E ile aynı yaştaki eşi H. E. 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Mahkemeden küçük yaştaki çocuğun velayeti ile ilgili şaşırtan bir karar çıktı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:10
Mahkeme Çocuğun Velayetini Konsomatris Anneye Verdi!

İzmir'de bir barda sahneye çıkıp şarkıcılık ve konsomatrislik yapan 39 yaşındaki R.E ile aynı yaştaki eşi H. E. 6 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Mahkemeden küçük yaştaki çocuğun velayeti ile ilgili şaşırtan bir karar çıktı.

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ!

5 yaşındaki oğlu O.E.'yi de alarak İzmir'deki annesinin evine dönen R. E., 2016 yılının Ocak ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Eşinin kendisine şiddet de uyguladığını iddia eden genç kadın, oğlunun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Şiddet iddialarını kabul etmeyen H.E., eşinin alkollü mekanlarda çalıştığını bu sebeple oğulları O. E.'nin velayetinin kendisine verilmesi gerektiğini söyledi. İzmir 16. Aile Mahkemesi'nin kadın hakimi Hülya Gözel ise "Anne ne iş yaparsa yapsın, bir çocuğun en az 12 yaşına kadar anne şefkati ve sevgisine ihtiyacı vardır. O. E. anne ilgi ve şefkatine yoğun olarak ihtiyaç duyacak yaşta olduğu için, alıştığı düzen ve ortam içinde bırakılmasının fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından yerinde olacaktır" diyerek, çocuğun velayetini anneye verme kararı aldı.

Mahkemeden konsomatris anne kararÄ±

Kaynaklar; Sabah Gazetesi

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