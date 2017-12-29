Mahir Ünal: " PKK Ne Diyorsa, CHP Onu Diyor"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal , yeni KHK ile getirilen Tek tip düzenlemesiyle ilgili soruyu yanıtladı. Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Tek tip' kıyafet eleştirisine yanıt verdi. Ünal : "PKK Ne diyorsa CHP onu diyor. Biz Tek tiple ilgili bir çok örnek paylaştık. Bu ülkenin güvenliğine bekasına dönük bir girişim içerisinde bulunanların, yani teröristlerin tek tip kıyafetle yargılancaaklarına yönelik düzenleme yapıldı.

AİHM 'in kararlarına bakarsak, tek bir unsura göre AİHM karar vermiyor, meselenin tamamına bakıyor. Darbe girişiminde yakalanların masumiyet karinesine dönük bir örnek görmüyoruz. Kılıçdaroğlu, teröristlerin hakkını koruyor gözüküyor. Lütfen bir kere de milletin yanında olsun. Bir kere de bu milletin adına konuşsun. 250 tane şehidimizin o gün insan hakları ihlal edilmedi. O gün yaşananlar bir insan hakları ihlali değil miydi? Neden CHP bir kez olsun 15 Temmuz'u insan hakları ihlali olarak gündemine alıp konuşmaz." dedi.

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