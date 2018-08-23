Kırşehir'e bağlı Kaman ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında göçük meydana geldi.

Anadolu Ajansı'nın ulaştığı bilgilere göre, Kaman ilçesine bağlı Yeniyapan köyündeki özel bir şirkete ait florit madeni bulunan ocaktaki tünel çalışması sırasında göçük meydana geldi.



İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmayı başarırken ocakta bir işçinin mahsur kaldığı belirtildi. Göçüğün meydana geldiği maden ocağına AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynaklar: Anadolu Ajansı

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