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Maden ocağında göçük!

Kırşehir'e bağlı Kaman ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında göçük meydana geldi.

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Maden ocağında göçük!

Kırşehir'e bağlı Kaman ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında göçük meydana geldi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:06
Maden ocağında göçük!

Kırşehir'e bağlı Kaman ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında göçük meydana geldi.

Anadolu Ajansı'nın ulaştığı bilgilere göre, Kaman ilçesine bağlı Yeniyapan köyündeki özel bir şirkete  ait florit madeni bulunan ocaktaki tünel çalışması sırasında göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kendi  imkanlarıyla ocaktan çıkmayı başarırken ocakta bir işçinin mahsur kaldığı belirtildi. Göçüğün meydana geldiği maden ocağına AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynaklar: Anadolu Ajansı

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Son Güncelleme: 23.08.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
maden ocağında göçük
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