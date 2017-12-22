Madem 100 Bin İhtiyaç Var En Az 50 Bin Atama Müjdesi Gelsin!

Şubat 2018'de öğretmen atama müjdesi için bekleyen öğretmen ziyaretçilerimizden atamalarla ilgili çok fazla mail ve yorum alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şubat ayında gerçekleştireceği öğretmen atamaları için kontenjan talepleri sık sık ana muhalefet ve muhalefet partilerince dile getiriliyor ve atama sayısının en azından ihtiyacın yarısı doğrultusunda olması gerektiği belirtiliyor.

Fakat tüm bu baskılara rağmen herhangi bir geri dönüş, ya da müjdeli haber gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan alan değişikliği duyurusunda hali hazırda atanamayan öğretmenler bahane edilerek sınırlamaya gidilmesiyse öğretmen adaylarını iyiden iyiye kızdırmış durumda. An itibariyle Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarına bakıldığında 100 bin öğretmen ihtiyacı var, fakat bunun yüzde 20'si oranında bir atama ön görülüyor.

Eğitime her fırsatta en büyük yatırımı yaptığını söyleyen hükümetimizin bu konuda bir adım atması, öğretmen adaylarının yüzünü güldürmesi en büyük beklentilerimizin arasında yer alıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi, mağduriyetlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. Unutmayın 'Kpss Cafe' 500 bine yakın mobil kullanıcısı, aylık 6 milyon ziyaretçisiyle toplumun her kesiminden takip edilen bir internet sitesi. Burada yazdıklarınız ilgili yerlere mutlaka gidecektir...

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