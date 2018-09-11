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Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması

Ünlü şarkıcı Şarkıcı Mabel Matiz'in, 'Ya Bu İşler Ne' isimli klibinde '1 dolar' kullanarak FETÖ'ye destek verdiği öne sürüldü. Mabel Matiz, İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

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Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması

Ünlü şarkıcı Şarkıcı Mabel Matiz'in, 'Ya Bu İşler Ne' isimli klibinde '1 dolar' kullanarak FETÖ'ye destek verdiği öne sürüldü. Mabel Matiz, İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

11 Eylül 2018 Salı 08:35
Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Mabel Matiz, 'Ya Bu İşler Ne' klibinde cebinden çıkarttığı dolarları etrafa saçtı. Durum, Mabel Matiz'in örgüte destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığını öne süren bir vatandaş tarafından ihbar edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giden Mabel Matiz, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını söyledi. Matiz, amacının örgüte destek vermek olmadığını kaydetti.

Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
mabel matiz e fetö soruşturması
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