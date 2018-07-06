Lütfü Türkkan: 104 Bin Çocuk Kaçırıldı, Kaçı Öldürüldü Bilmiyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabı üzerinden son zamanlarda Türkiye'yi derinden yaralayan çocuk kaçırma, çocuk cinayeti ve istismar olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, "TÜİK’teki sitede 9 yılda kaçırılan/kaybolan çocuk sayısı 104.531 olarak gösterilmiş. Bir şehir nüfusu kadar bu. Kaçının istismara uğradığını, kaçının organ mafyasının elinde olduğunu, kaçının öldürüldüğünü bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

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