Lütfi Elvan Fatih Portakal'a O Sözlerle Cevap Verdi

FOX Ana Haberde yayımlanan haber önceki gün büyük tartışma konusu oldu.

Ana Haber'de şehir hastanelerini eleştiren ve 50 dakikalık mesafede olduğunu söyleyen Fatih Portakal'a Kalkınma Bakanı'ndan cevap geldi.

FATİH PORTAKAL'IN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili eleştirilerini dile getiren FOX Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da "Bu iktidarın çok önem verdiği projeler şehir hastaneleri. 50 dakikalık mesafeye şehir hastaneleri kurmuşlar. Çok büyük kompleksler. İçeride yürürken kayboluyorsun." sözlerini kullanmıştı.

Yayınlanan haberle ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın "Mersin şehir hastanesi haberini birileri bunlara yaptırıyor. Bana da gelen bilgiler var" ifadelerine tepki gösteren Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sonrası Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bu haberleri bunlara başkası yaptırıyor şeklinde sert eleştiri getirdi. Fatih Portakal ise bu sözlere sert şekilde yanıt verdi ve Bakan'ın özür dilememesi halinde dava açacaklarını söyledi.

DAVASINI AÇSIN

Bir televizyon kanalında çıkan haberlerde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili iddialarda bulunulduğu ve haber bültenini sunan spikerin de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açacağını belirttiğinin hatırlatılması üzerine Bakan Elvan, "Memnun oldum. Açsın davasını, inşallah davada görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'de çığır açacak bir proje olarak hayata geçirilen şehir hastanelerinin ilklerinden birinin Mersin'de açıldığını hatırlatan Bakan Elvan, hastanede 5 yıldızlı otel standardından daha yüksek kalitede hizmet verildiğini vurguladı.

Elvan, açılışın ardından geçen 15 ayda hastanede yaklaşık 3,5 milyon insana hizmet verildiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 120 bin ameliyat gerçekleştirildi. Bu hastanede her ay hastalarla memnuniyet anketi yapılıyor.

Ayakta tedavide memnuniyet oranı yüzde 95,5, yatan hastalarda yüzde 98, acile gelen hastalarda memnuniyet oranı yüzde 96. Böyle bir oranı dünyanın hangi ülkesinde hangi hastanesinde görürsünüz

. Bana bir tane ülke, bir tane hastane gösterin. Bu kadar başarılı, bu kadar vatandaş memnuniyetinin yüksek olduğu bir hastane üzerinden bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Hastaneyi, şehir hastanelerini kötü göstermeye yönelik bir program yapıldığını görüyoruz."

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