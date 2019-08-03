Livaneli'den UNESCO'ya Kaz Dağları mektubu: Yardımınıza ihtiyacımız var

Zülfü Livaneli, Kanadalı bir şirket tarafından altın arama çalışmaları yürütülen Kaz Dağları için UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a yönelik bir mektup kaleme aldı.

1996-2017 yılları arasında UNESCO İYİ Niyet Elçisi ve Genel Müdür Danışmanlığı görevlerini yürüttüğünü hatırlatan Livaneli, şöyle devam etti:

"İlk önce yeni görevinizden dolayı sizi tebrik etmek, ikinci olarak Türkiye'nin Kuzeybatı bölgesinde bulunan dünyanın doğal ve kültürel mirası olan Kaz Dağları'na (ünlü mitolojik adı İda Dağı) karşı işlenen suça dikkatinizi çekmek istiyorum.

Üzülerek belirtmeliyim ki bir Kanada firması burada yakın zamanda yaklaşık 200 bin ağaç kesti. Firma bu güzel cenneti yok edecek siyanür kullanımı yöntemiyle altın çıkarmayı planlıyor. Milyonlarca insanın protestolarına rağmen, firma projesine devam etmektedir. Bu durum dünyamızın maddi ve manevi mirasına bir saldırıdır.

Sizin hükümetler arası bir kuruluş olarak bu tür konularda yaptırım gücünüzün sınırlı olduğunu biliyorum. Ancak tarihi İda Dağımıza ve İda Dağı'nın yerli halkına yapılan bu imha hareketi karşısında, uluslararası kamuoyu farkındalığı oluşturmak için yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu mektubumu UNESCO ideallerinin hatırlatılması ve acil eylem için bir çağrı olarak kabul edin."