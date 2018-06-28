Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Liseye Geçiş Sistemi (2018 LGS) Tercih ve Kayıt Tarihleri (Yatılılık Başvuruları Ne Zaman?)

2018 LGS sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni sistemin ilk sınavı olan 2018 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav sonuçlarını gören öğrenciler ve veliler tercih sürecinin ne zaman olacağını merak etmeye başlamıştı. 

banner396

Liseye Geçiş Sistemi (2018 LGS) Tercih ve Kayıt Tarihleri (Yatılılık Başvuruları Ne Zaman?)

2018 LGS sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni sistemin ilk sınavı olan 2018 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav sonuçlarını gören öğrenciler ve veliler tercih sürecinin ne zaman olacağını merak etmeye başlamıştı. 

28 Haziran 2018 Perşembe 17:26
Liseye Geçiş Sistemi (2018 LGS) Tercih ve Kayıt Tarihleri (Yatılılık Başvuruları Ne Zaman?)

2018 LGS sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni sistemin ilk sınavı olan 2018 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav sonuçlarını gören öğrenciler ve veliler tercih sürecinin ne zaman olacağını merak etmeye başlamıştı. 

Sonuçların açıklandığı akşam MEB Liseye Geçiş Sistemi (LGS) tercih tarihleri ve kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre LGS tercihleri 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2018 tarihine kadar sürecek. Yerleştirme sonuçlarının 30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. Kılavuzda yer alan bilgilere göre 27 Haziran ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında özel lise kayıtları ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların kayıt işlemleri tamamlanmış olacak.

30 Temmuz'da yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar da ortaya çıkacak. 6 ile 10 Ağustıos tarihlerinde birinci, 13 ile 17 Ağustos tarihlerinde ikinci, 27 ile 31 Ağustos 2018 tarihlerinde üçüncü, 3 ile 6 Eylül 2018 tarihlerinde dördüncü nakil tercih başvuruları alınacak. 10 ile 14 Eylül'de yatılılık başvuruları alınacak. 

Tercih işlemleriyle ilgili MEB tarafından paylaşılan kılavuzda "8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Detaylı Bilgilendirmeyi barındıran kılavuza göz atmak için lütfen TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.06.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
Lgs2018 Lgs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankapark Projesine Teklif Yok, Yine Sonuçsuz Kaldı
Ankapark Projesine Teklif Yok, Yine Sonuçsuz Kaldı
O Şarkıcının Murat Karayılanla Çektiği Fotoğrafı Ortaya Çıktı
O Şarkıcının Murat Karayılanla Çektiği Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Ünlü Şair Küçük İskender'den Kötü Haber
Ünlü Şair Küçük İskender'den Kötü Haber

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim