Liseye Geçiş Sistemi (2018 LGS) Tercih ve Kayıt Tarihleri (Yatılılık Başvuruları Ne Zaman?)

2018 LGS sonuçları geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni sistemin ilk sınavı olan 2018 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav sonuçlarını gören öğrenciler ve veliler tercih sürecinin ne zaman olacağını merak etmeye başlamıştı.

Sonuçların açıklandığı akşam MEB Liseye Geçiş Sistemi (LGS) tercih tarihleri ve kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre LGS tercihleri 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2018 tarihine kadar sürecek. Yerleştirme sonuçlarının 30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. Kılavuzda yer alan bilgilere göre 27 Haziran ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında özel lise kayıtları ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların kayıt işlemleri tamamlanmış olacak.

30 Temmuz'da yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar da ortaya çıkacak. 6 ile 10 Ağustıos tarihlerinde birinci, 13 ile 17 Ağustos tarihlerinde ikinci, 27 ile 31 Ağustos 2018 tarihlerinde üçüncü, 3 ile 6 Eylül 2018 tarihlerinde dördüncü nakil tercih başvuruları alınacak. 10 ile 14 Eylül'de yatılılık başvuruları alınacak.

Tercih işlemleriyle ilgili MEB tarafından paylaşılan kılavuzda "8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Detaylı Bilgilendirmeyi barındıran kılavuza göz atmak için lütfen TIKLAYIN.

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