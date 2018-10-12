liseli kızların saç saça baş başa kavgası dehşete düşürdü

Şanlıurfa'ya bağlı Haliliye ilçesinde, okul çıkışı buluşan lise öğrencisi 2 kızın sokak ortasındaki kavgası, onları ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşları tarafından kaydedildi. Liseli kızları, kavga ederken gören çevredekiler, güçlükle ayırdı. Kavgayı görenler dehşete düştü.

Öğle saatlerinde, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda isimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi 2 kız, öne sürüldüğüne göre, okul çıkışında sokak arasında buluştu. Lisede okuyan aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları iddia edilen liseli kızlar, tartışmaya başladı.



Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek, yere düşürdü. Yerdeki kızın üzerine doğru eğilen liseli, tokat attı. Bu anlar, liselileri ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşları tarafından kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken görenler, güçlükle ayırdı. Ayağa kalktıktan sonra birbirine hakaret eden liseli kızlar, olay yerinden ayrıldı.

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