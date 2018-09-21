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Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi'ne ait kız öğrenci pansiyonunda öğrencilerin ücretsiz kalması gerekmesine rağmen velilerden uygun olmayan koşullarda usulsüz bir şekilde para toplandığı, pansiyon mevcudundan çok öğrencinin yurtta kaldığı gösterilerek devletten fazla para alındığı ileri sürüldü. Bu iddialar üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, dönemin sorumlu müdür yardımcısı S.Ö., müfettişlere verdiği ifadede, yine dönemin okul müdürü E.M.'nin okula 'kral dairesi' yaptırdığını öne sürdü.

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Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi'ne ait kız öğrenci pansiyonunda öğrencilerin ücretsiz kalması gerekmesine rağmen velilerden uygun olmayan koşullarda usulsüz bir şekilde para toplandığı, pansiyon mevcudundan çok öğrencinin yurtta kaldığı gösterilerek devletten fazla para alındığı ileri sürüldü. Bu iddialar üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, dönemin sorumlu müdür yardımcısı S.Ö., müfettişlere verdiği ifadede, yine dönemin okul müdürü E.M.'nin okula 'kral dairesi' yaptırdığını öne sürdü.

21 Eylül 2018 Cuma 08:49
Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu'nda, parasız yatılı olmayan bir kısım öğrencinin velisi izni olmadan adını ve imzasını kullanarak dilekçe hazırladığı, öğrenciler adına imza atılıp mevcuttan daha fazla öğrenci sayısı olduğu gösterilerek, devletten öğrenci sayısından fazla 'harçlık' adı altında daha fazla para alındığı iddiaları üzerine inceleme başlattı. Üstelik okul yöneticilerinin öğrenci velilerine, pansiyonda ücretsiz yer kalmadığını, fakat yıllık 2 bin 500 lira ödemeleri halinde çocuklarının pansiyonda kalabileceğini söyledikleri öne sürüldü. Devlet tarafından öğrencilere gönderilen kırtasiye giderleri ile harçlıkların da okul müdürü ve müdür yardımcısı tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.

Bakanlık müfettişleri, pansiyonda değişik tarihlerde bu şekilde 180 bin lira haksız kazanç elde edildiğini belirledi. Soruşturma çerçevesinde okul Müdürü E.M. ve pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı S.Ö.'ye maaş kesme ve kınama cezası verildi. Ayrıca dönemin Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek'e de okul müdürü ve müdür yardımcısı gibi maaş kesme cezası uygulandı. Soruşturmadan sonra okul müdürü E.M.'nin İstanbul'a tayini çıktı. Müdür yardımcısı S.Ö. ise aynı ilde başka okulda görevlendirildi. S.Ö., konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na geçen 6 Ağustos 2018 tarihinde ifade verdi.

OKULA KRAL DAİRESİ YAPTIRDI!

S.Ö., ifadesinde suçlamaları reddederek, okul müdürü E.M.'nin kendisini mağdur ettiğini söyledi. Bütün para alışverişini okul müdürü E.M.'nin yürüttüğünü anlatan S.Ö., şöyle dedi;

"Orada hiçbir zaman görevimi aksatmadım. Her zaman kamu menfaatini düşündüm. Şahsi çıkarım olmadı. Bir gün dahi rapor almadım. Pansiyon denetim formlarının nasıl ve kim tarafından doldurulduğunun, kim tarafından imzalandığının araştırılmasını talep ediyorum. Bu durumu defalarca sendikaya da söyledim. Beni oradan alın, diye de söyledim. Tamamen iyi niyetle, dürüst çalıştım. Bakanlık müfettişi beni onları hâlâ korumakla uyardı. Paranın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hafta sonları dahi her gün yurttaydım. Öğrencileri gözüm gibi korudum. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, kendi açıklarını kapatmak için okuldaki öğretmenler bilmesin diye öğretmen getirdiler. Okul müdürü okulda kendisine kral dairesi yaptırdı. Özel yaşantısı oldu. Basına çıktı, ancak durum kapatıldı. Bunlara rağmen habersiz hiçbir şey yapmadım."

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KAMERA KAYITLARI YOK OLDU!

Pansiyonun her yıl teftiş edildiğini ve kendisine hiçbir şey sorulmadan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen pansiyondan sorumlu yetkilinin bilgisi olmadan gerekli evrakı doldurup tanzim ettiğini ifade eden S.Ö., şunları kaydetti:

"Pansiyondaki son memur gittiğinde, memur odasındaki bazı dosyalar ile öğrencilerin, velilerin verdikleri bordrolar ve yapılan ödemelere dair kayıt ve kütükler kayboldu. Müdür okul ve pansiyona çok pahalı kameraları kurdurmuş ve kayıtları silmiştir. Kameraları bilerek ve kasten bozdurdular. Pansiyondaki demirbaşları kendi malı gibi kullandılar. Alışveriş yapılan esnafı kendileri belirlediler. Esnaflarla ticari anlaşmalar yaptılar. Ayrıca ödemeleri bizzat kendisi yapmıştır. Ben tamamen iyi niyetle görevimi yapmaya çalıştım. Acemiliğim ve iyi niyetimden faydalanıldı. Müdür her istediğini bize yaptırdı. Emekli olmamı ve görevden ayrılmamı engelledi. Sabırla çalıştım, bir menfaatim olmadı. Sinirsel ve psikolojik olarak rahatsız oldum. Sıkıntılı günler geçirdim. Parayla asla işim olmadı. Tüm idare müdürdeydi. Beni kullandı, iyi niyetimi, acemiliğimi suistimal etti. Kasıtlı bir davranışım olmadı, yapılanlarda tamamen kusursuzum."

Kaynaklar ; DHA

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lise müdürü özel yaşamı okula kral dairesi yaptırdı
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