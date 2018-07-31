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Lise Mezunu Sahte Profesör!..

Bir dolandırıcılık haberi de Bursa'dan geldi. Bursa'da lise mezunu olduğu halde çevresine prof.dr olduğunu söyleyen hatta Kekemelik ve Konuşma Bozuklukları Merkezi adı altında bir klinik kurup burada konuşma bozukluğu yaşayanları tedavi ettiğini söyleyen 40 yaşındaki Emre Nuri Korkut yaklaşık olarak 33 kişiyi bu yöntemle dolandırdı.

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Lise Mezunu Sahte Profesör!..

Bir dolandırıcılık haberi de Bursa'dan geldi. Bursa'da lise mezunu olduğu halde çevresine prof.dr olduğunu söyleyen hatta Kekemelik ve Konuşma Bozuklukları Merkezi adı altında bir klinik kurup burada konuşma bozukluğu yaşayanları tedavi ettiğini söyleyen 40 yaşındaki Emre Nuri Korkut yaklaşık olarak 33 kişiyi bu yöntemle dolandırdı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:20
Lise Mezunu Sahte Profesör!..

Bir dolandırıcılık haberi de Bursa'dan geldi. Bursa'da lise mezunu olduğu halde çevresine prof.dr olduğunu söyleyen hatta Kekemelik ve Konuşma Bozuklukları Merkezi adı altında bir klinik kurup burada konuşma bozukluğu yaşayanları tedavi ettiğini söyleyen 40 yaşındaki Emre Nuri Korkut yaklaşık olarak 33 kişiyi bu yöntemle dolandırdı.

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 335 yıl hapsi istenen  Emre Nuri Korkut, 'kimseye profesörüm demedim, kendimi hep Emre Hoca olarak tanıttım' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğunu ifade eden Emre Nuri Korkut, Pennsylvania Üniversitesi’nden de Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastaların güvenini kazanmaya çalıştı. Geçtiğimiz şubat ayında Bursa'nın Şehreküstü Mahallesi’ndeki kliniğine yapılan operasyonla gözaltına alındı. İş yerinin tabelasında ’Dil terapisti Prof. Dr. Emre Nuri Korkut’ yazan, internette konuşma bozukluklarına dair videoları bulunan Emre Nuri Korkut’un, lise mezunu olduğu tespit edildi. Ruhsatsız olarak çalıştırdığı kliniğinde ise sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik unvanı belgeleri ele geçirildi. Sevk edildiği mahkemece önce serbest bırakılan Emre Nuri Korkut, savcılığın itiraz etmesi üzerine tutuklandı.

Lise mezunu sahte profesÃ¶re bÃ¼yÃ¼k Åok... 335 yÄ±l!

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 11:53
Anahtar Kelimeler:
lise mezunu sahte profesör
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