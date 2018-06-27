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LGS Birincilerinin Sayısı Belli Oldu! (O Şehirlerde 2'şer Birinci Çıktı)

2018 LGS Birincileri hangi şehirlerden çıktı? 2018 LGS birincisi çıkaran şehirler ve LGS tercih ve yerleştirme takvimi LGS, KPSS, ALES sınavlarıyla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı kpss cafe adresinde.

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LGS Birincilerinin Sayısı Belli Oldu! (O Şehirlerde 2'şer Birinci Çıktı)

2018 LGS Birincileri hangi şehirlerden çıktı? 2018 LGS birincisi çıkaran şehirler ve LGS tercih ve yerleştirme takvimi LGS, KPSS, ALES sınavlarıyla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı kpss cafe adresinde.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:37
LGS Birincilerinin Sayısı Belli Oldu! (O Şehirlerde 2'şer Birinci Çıktı)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere geçiş sistemi çerçevesinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçlarına göre 18 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye LGS Birinciliğini paylaştı.

Merkezi Sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün açıklanmasıyla birlikte tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alarak birinciliği kazanan öğrenciler de belli odlu. Sınav sonuçlarına göre 18 öğrenci birinciliği paylaşırken, Ankara, Adana, Aydın, Gaziantep, Kütahya ve Mersin'den birer LGS birincisi, İzmir , Konya ve Ordu'dan ikişer, İstanbul'dan 6 LGS birincisi çıktı.  

MEB tarafından açıklanan tercih ve yerleştirme kılavuzu odsgm.meb.gov.tr adresinden dün yayımlanmıştı. Buna göre yerleştirme işlemleri için tercih süreci 2 ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında olacak. Yerleştirme sonuçları ve kontenjanlar 30 Temmuz'da MEB tarafından açıklanacak. 

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
LgsLgs Birincileri
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