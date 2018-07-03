Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Leyla ve Eylül'den Sonra Bir Kötü Haber Daha: 1,5 Yaşındaki Rüya..

Türkiye minik Eylül ve Leyla'nın yasını tutarken bir kayıp kız haberi de Tire'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre 1,5 yaşındaki Rüya'dan haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri aramaları sürdürüyor.

banner396

Leyla ve Eylül'den Sonra Bir Kötü Haber Daha: 1,5 Yaşındaki Rüya..

Türkiye minik Eylül ve Leyla'nın yasını tutarken bir kayıp kız haberi de Tire'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre 1,5 yaşındaki Rüya'dan haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri aramaları sürdürüyor.

03 Temmuz 2018 Salı 20:10
Leyla ve Eylül'den Sonra Bir Kötü Haber Daha: 1,5 Yaşındaki Rüya..

Türkiye Minik Leyla ile Eylül'ün acısını hala yaşarken bir acı haber daha geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde, sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı.

ARAMALAR SONUÇ VERMEYİNCE JANDARMAYA HABER VERİLDİ

Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi paniklemesi ve onu merak etmesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, minik kızı bulamayınca jandarma ekiplerini aradı ve onlardan yardım istedi.

Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ihbar üzerine kısa süre içinde bölgeye geldi ve bölgede arama kurtarma çalışmasını hemen başlattı.

Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

İşte kaybolan minik Rüya..

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaRüyaTireKayıp Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik Leyla Hakkında Başsavcılıktan Son Dakika Açıklaması
Minik Leyla Hakkında Başsavcılıktan Son Dakika Açıklaması
Google'da Son 7 Günde En Çok Aranan Kelimeler Açıklandı
Google'da Son 7 Günde En Çok Aranan Kelimeler Açıklandı
Minik Eylül Cinayetinde Flaş Gelişme ! Zanlı Cesedi Gömerken..
Minik Eylül Cinayetinde Flaş Gelişme ! Zanlı Cesedi Gömerken..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim