Leyla ve Eylül'den Sonra Bir Kötü Haber Daha: 1,5 Yaşındaki Rüya..

Türkiye Minik Leyla ile Eylül'ün acısını hala yaşarken bir acı haber daha geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde, sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı.

ARAMALAR SONUÇ VERMEYİNCE JANDARMAYA HABER VERİLDİ

Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi paniklemesi ve onu merak etmesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, minik kızı bulamayınca jandarma ekiplerini aradı ve onlardan yardım istedi.

Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ihbar üzerine kısa süre içinde bölgeye geldi ve bölgede arama kurtarma çalışmasını hemen başlattı.

Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

İşte kaybolan minik Rüya..

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