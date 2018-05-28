KYK Şoför, Diyetisyen, Psikolog ve Büro Personeli Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

KYK büro personeli , psikolog, diyetisyen ve şoför alımı başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu resmi sayfasından bugün yapılan açıklamada sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Yurt Yönetim Personeli alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından büro personeli, diyetisyen, psikolog ve şoför alımına başvuru yapan adaylar, bu sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Bazı internet siteleri ise sanki KYK'nın tüm sonuçları açıklanmış gibi adayları heyecanlandırdı.

YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

KYK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları açıkladı.

Sözlü sınavlar on altı il merkezinde 4 Haziran 2018 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşsa o ilin karşısında yer alan sınav merkezinde mülakata girecekler.

Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti ve iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta değerlendirilecek.

Adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacak.

Başvuru sonuçları için TIKLAYIN"

DİĞER SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Büro persoenli, diyetisyen, prikolog ve şoför kadrolarına yapılan alım için sonuçların ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Yayımlanan kılavuzda başvur usonuç tarihi hakkında bir bilgiye de yer verilmedi. Ancak bu sonuçların da bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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