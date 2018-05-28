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KYK Personel Alımı Sonuçları Açıklandı E Devlet Çöktü (Sonuçlara Nasıl Bakabilirim?)

KYK Yurt Yönetim personeli alımı başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte sisteme binlerce kişi aynı anda giriş yaptı. Bu nedenle sistem çöktü.

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KYK Personel Alımı Sonuçları Açıklandı E Devlet Çöktü (Sonuçlara Nasıl Bakabilirim?)

KYK Yurt Yönetim personeli alımı başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte sisteme binlerce kişi aynı anda giriş yaptı. Bu nedenle sistem çöktü.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:01
KYK Personel Alımı Sonuçları Açıklandı E Devlet Çöktü (Sonuçlara Nasıl Bakabilirim?)

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurty Yönetim Personeli alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından e devlet çöktü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu, yaptığı son dakika açıklamasında KYK Yurt Yönetim personeli alımı başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Duyurunun gelmesinin ardından binlerce aday, başvuru sonucunu öğrenmek için sisteme hücum etti. 

binlerce kişinin aynı anda sisteme giriş yapması nedeniyle E Devlet üzerinden öğrenilebilecek başvuru sonuçlarına erişim olmadı.

TELEFONDAN GİRENLER

Telefondan gireen adaylar ise başvuru sonuçlarına bakamıyor. Telefondan sonucun göremeyen adaylar bilgisayardan sorgulama işlemini tekrar yapsın.

aynı anda çok sayıda kişinin girmesi nedeniyle sistem hatası meydana geliyor. Ancak önümüzdeki dakikalarda sistemin rahatlaması bekleniyor.

KYK'dan yapılan duyuru şu şekilde;

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımına ilişkin başvurular 09.05.2018-18.05.2018 tarihleri arasında alınmıştır.

Başvuru sonuçları http://basvuru.gsb.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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