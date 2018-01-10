KYK'dan Burs Kredi Alacaklara Önemli Uyarı (15 Ocak'ta Sona Eriyor)

KYK'dan Burs Kredi Alacaklara Önemli Uyarı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kuredi ve Yurtlar Kurumu'nca (KYK) Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için burs/kredi taahhütname süresi 15 Ocak'ta sona eriyor.

KYK'dan konuya ilişkin yapılan duyuruda yurt dışında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde yükseköğrenim gören T.C. vatandaşlarının burs/kredi imkanlarıyla desteklendiği, söz konusu destekleren faydalanacak kişilerin 15 Ocak 2018 tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve noterlerden kefaletname işlemlerini tamamlaması gerektiği belirtildi. KYK Resmi Sitesinden konuyla ilgili şu açıklamalara yer verildi , "

Milyonlarca üniversiteli gencin en büyük destekçisi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrenimlerini yurt dışında sürdüren gençleri de yalnız bırakmıyor. KYK, yurt dışında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri de burs/kredi ile destekliyor.

Öğrenimlerini yurt dışında sürdüren gençlere bulundukları ülkedeki Satın Alma Gücü Paritesi verilerine oranlanarak belirlenen miktarlarda burs/kredi ödeyen KYK, yurt dışında okuyan öğrencileri taahhütname konusunda uyardı.



Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin öncelikle PTT’lerden, yurt dışında ise Konsolosluk veya Büyükelçiliklerden “e devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Ardından turkiye.gov.tr adresinden “Taahhütnameyi” onaylamaları daha sonra da kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden “Kefaletname’’ hazırlatma işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.



Son gün 15 Ocak



Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün ise 15 Ocak. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)



Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.



Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemlerini tamamladıktan sonra T.C. kimlik numarasının son hanesine göre (T.C .kimlik numarasının son hanesi “0” olanlara her ayın 6’sında, “2” olanlara 7’sinde, “4” olanlara 8’inde, “6” olanlara 9’unda, “8” olanlara ise 10'unda) ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere beş aylık ödeme şubat ayında yapılacak."

KPSSCAFE - ANKARA