Kuzey Kore'den Yeni Yaptırım Çıkışı ! 'Savaş Nedenidir!'

Hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde oy birliği ile yaptırım kararı alınan Kuzey Kore, yeni yaptırımları 'Savaş Nedeni' olarak niteledi. Pyongyang yönetimi bu sefer kendisine destek çıkmayan Çin ve Rusya'ya eleştiri yönlendirdi.

Nükleer denemeleri nedeniyle son yılların en çok konuşulan ülkelerinden birisi olan Kuzey Kore'ye geçtiğimiz gün kötü haber BMGK'den gelmişti. Kuzey Kore yönetimine yönelik yaptırım kararının BMGK'den geçmesinden sonra BMGK kararına ilişkin ilk açıklama geldi. Pyongyang'ın öfkesinden Rusya ve Çin de nasibini aldı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore'ye olan petrol ihracının yüzde 90'ının durdurulması, tomruk, makine gibi ürünlerin satışının yasaklanması gibi yaptırımlar 'Savaş nedeni' olarak nitelendirildi. ABD ve müttefiklerinin nükleer güç karşısında dehşete düştüğüne yer verilen açıklamada Washington yönetimin tehdit ve şantajlarına boyun eğilmeyeceği, Kuzey Kore'nin gücünün bir caydırıcılık olduğu vurgulandı.

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