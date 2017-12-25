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Kuzey Irak'tan Kahreden Haber! Şehit ve Yaralı Askerler Var

Irak'ın Kuzeyinde güvenlik güçleriyle bölücü hainler arasında çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin yaralandığı haberi alındı. Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü pkklılar arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

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Kuzey Irak'tan Kahreden Haber! Şehit ve Yaralı Askerler Var

Irak'ın Kuzeyinde güvenlik güçleriyle bölücü hainler arasında çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin yaralandığı haberi alındı. Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü pkklılar arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:31
Kuzey Irak'tan Kahreden Haber! Şehit ve Yaralı Askerler Var

Kuzey Irak'tan Kahreden Haber! Şehit ve Yaralı Askerler Var

Irak'ın Kuzeyinde güvenlik güçleriyle bölücü hainler arasında çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin yaralandığı haberi alındı. Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü pkklılar arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Bölücü hainlerin kış üslenmesine karşı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin sınırında, Irak'ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesinde bir grup bölücü hainle sıcak temasa girdi. Çatışmada ilk bilgilere göre 1 askerin şehit olduğu öğrenilirken, 2 askerin yaralandığı belirtildi. 

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Son Güncelleme: 25.12.2017 11:32
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ırakırak Son Dakikaırak Son Dakika Gelişmesi
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