Kuzey Irak'tan Kahreden Haber! Şehit ve Yaralı Askerler Var

Irak'ın Kuzeyinde güvenlik güçleriyle bölücü hainler arasında çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin yaralandığı haberi alındı. Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü pkklılar arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Bölücü hainlerin kış üslenmesine karşı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin sınırında, Irak'ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesinde bir grup bölücü hainle sıcak temasa girdi. Çatışmada ilk bilgilere göre 1 askerin şehit olduğu öğrenilirken, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

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