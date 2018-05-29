Kuzey Irak'ta Hain Saldırı: Kahreden Şehit Haberi Geldi

Son dakika haberi Kuzey Irak'tan geldi. Şehidimiz var !

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Irak'ın kuzey bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Olayı müteakip bölgede icra edilen hava harekatı neticesinde teröristlere ait tespit edilen hedefler imha edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir:"

Saldırıyı düzenleyen hainlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlara hız verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA