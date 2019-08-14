Kuzey Irak Gazisine Akıl Almaz Saldırı

Kuzey Irak'da teröristlerin konvoyuna uzaktan kumandalı bombalı saldırı düzenlemesi sonucu vücuduna 34 tane şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda kalan ardından gördüğü tedaviyle 2 yıl sonra yürümeye başlayan yüzde 92 engelli gazi Ömür Karaman, Ankara'dan Bursa'ya yeğenlerini görmeye gelmedi. Gürsu'daki yeğenlerini yanında 1 gece kalan gazi ertesi gün deniz havası almak ve yüzmek için Gemlik ilçesi kumsaz sahiline gitti.

Burada denizde biraz yüzdükten sonra gözüne çarpan en yakın kafeye dinlenmek için oturdu. Burada ayaklarını da sandalyeye uzatan gaziyi işletmenin sahibi ayaklarını indirmesi konusunda uyardı. Yapılan uyarının ardından gazi olduğunu yüzde 92 engelli olduğunu söylemesine rağmen iş yerinde bulunan onlarca kişinin saldırısına uğradı. Gazi çok sayıda kişinin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda darbe aldı. Gözü moraran, dudağı patlayan, ayakları ezilen ve sırtına demir çubukla vurulan gazi, ölümden döndü. Aldığı darbelerin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalede gazinin dudağına dikiş atılırken, ezilen ve moraran bölgelerine tedavi uygulandı. Belediye, tarafından özel bir şahsa ihale usulüyle kiralanan işletmenin sözleşmesinin fesh edildiği öğrenilirken, saldırgan şahıslar ise yapılan şikayetin altından göz altına alındı. Saldırıya uğrayan gaziyi Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, misafir olduğu evde ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

SARIBAL: SORUMLULAR BULUNMALI VE HESAP SORULMALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bayramın üçüncü günü gittiği bir kafede saldırıya uğrayan gazi Ömür Karaman’ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Asker olduğu 2002 yılında terörle mücadele sırasında Irak’ın Haftanin bölgesinde meydana gelen çatışmada yaralanan ve yüzde 92 oranında engelli olan Ömür Karaman, Kurban Bayramının üçüncü günü 13 Ağustos 2019 tarihinde Gemlik’te gittiği bir kafede, ayaklarını sandalyenin üzerine çıkardığı gerekçesi ile kafe sahibi ve çalışanlar tarafından öldüresiye dövülmüştü.

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMSAD) Bursa Şubesi 2. Başkanı şehit babası Ali Taştan ile birlikte Gazi Ömür Karaman’ı evinde ziyaret eden Sarıbal, “Ülkece borçlu olduğumuz Gazi’mize böylesi bir vahşi saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum” dedi.

Çok sayıda saldırganın, yüzde 92 engelli bir gaziyi demir çubuklarla vahşice saldırmasının hiçbir gerekçesinin olmayacağın kaydeden Sarıbal, “Gazilerimize, şehit ve şehit ailelerine sahip çıkmamamız gerek. Bu yapılan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bir gazimizin böylesine vahşice saldırıya uğraması affedilemez. İçişleri Bakanlığını, Bursa Valiliğini, Gemlik Kaymakamını ve savcısını göreve çağırıyoruz. Bu olaya derhal müdahale edilsin. Olayın kayıtları olduğu da söyleniyor. Bunu yapanlar derhal bulunsun ve hesabı mutlaka sorulsun. Biz de konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

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