Kuyumcuyu soyup, 2 Kişiyi Öldürenin Mesleği Şok Etti!

Mersin'e bağlı Akdeniz ilçesinde iki kuyumcuyu öldürdükten sonra altınlarla birlikte kaçan soyguncu katilin mesleği şok etti. Kaçan katilin trafik polisi olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli annesiyle birlikte gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki Defterdarlık binası karşısında bulunan Gür İşhanı’nda salı akşamı silahlı ve maskeli bir kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül’ün vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi.

Altınları almak isteyen şüpheli Serpin’i ve Tazegül’ü direnmeleri üzerine tabancayla vurarak öldürdü. Mersin Emniyet Müdürlüğü katili yakalamak için operasyonun düğmesine bastı. Yapılan araştırmalarda katilin kuyumcuyla aynı mahallede yaşayan trafik polisi V.Ç. olduğu belirlendi.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda V.Ç. ve annesi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynaklar; Hürriyet

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