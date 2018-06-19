Kurban Bayramı Öncesi Bakanlıktan Beğeni Toplayan Uygulama

Vatandaşlar , Hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresi ile 'Haysag' isimli mobil uygulamadan kurbanlık hayvanların küpe numarasını girerek bilgileri sorgulayabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin tebliği bugünkü resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda şehirlerde ithiyacı karşılayacak doğrultuda kurban satış ve kesim yerleriyle adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Kurban satış ve kesim yerlerine kolay ulaşım için yerel yönetimler tedbirleri arttıracak. Halk eğitim merkezlerinde Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme kursları düzenlenecek.

Kurban kesim yerlerinde kasaplık belgesi ya da kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kurslarından alınmış belgelere sahip kişiler görev alacak. İl ve ilçelerde oluşturulan kurban satış ve kesim yerleri, 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren kurul ve komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanacak. Kurban satış yerleri, bayramdan 15 gün önce hazır hale geitirlecek ve bu tarihten önce hayvan nakli başlamayacak. Kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan ya da çadır sahibinden kurban satış yeri taahhütnamesi alınacak. Yapılan denetimlerde kurbanlık vasfını taşımayan hayvanlar işaretlenecek. Vatandaşlar kurban satın alırken küpe numaralarından hayvanların bilgilerini (Irk, Cinsiyet, Doğum tarihi) sorgulayabilecek.

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