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Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu

Kurban Bayramı'nın başlangıcı olarak kabul edilen kurban bayramına saatler kala, insanlar yaşadıkları şehirde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. İşte İl İl Kurban Bayramı Namazı saatleri..

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Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu

Kurban Bayramı'nın başlangıcı olarak kabul edilen kurban bayramına saatler kala, insanlar yaşadıkları şehirde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. İşte İl İl Kurban Bayramı Namazı saatleri..

19 Ağustos 2018 Pazar 14:00
Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu

Kurban Bayramı'nın başlangıcı olarak kabul edilen kurban bayramına saatler kala, insanlar yaşadıkları şehirde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor.

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11, Çanakkale'de 07.12, Iğdır'da 06.01'de kılınacak.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.39, Adıyaman: 06.27, Afyon: 06.57, Ağrı: 06.06, Aksaray: 06.43, Amasya: 06.33, Ankara: 06.46, Antalya: 06.58, Ardahan: 06.05, Artvin: 06.09, Aydın: 07.08, Balıkesir: 07.06, Bartın: 06.45, Batman: 06.15, Bayburt: 06.16, Bilecik: 06.57, Bingöl: 06.17, Bitlis: 06.11, Bolu: 06.50, Burdur: 06.59, Bursa: 07.01, Çanakkale: 07.12, Çankırı: 06.42, Çorum: 06.37, Denizli: 07.03, Diyarbakır: 06.19, Düzce: 06.52, Edirne: 07.09, Elazığ: 06.22, Erzincan: 06.20, Erzurum: 06.12, Eskişehir: 06.56, Gaziantep: 06.31, Giresun: 06.23, Gümüşhane: 06.19, Hakkari: 06.05, Hatay: 06.37, Iğdır: 06.01, Isparta: 06.58, İstanbul: 07.0, İzmir: 07.11, Kahramanmaraş: 06.32, Karabük: 06.46, Karaman: 06.48, Kars: 06.04, Kastamonu: 06.41, Kayseri: 06.37, Kırıkkale: 06.44, Kırklareli: 07.07, Kırşehir: 06.42, Kilis: 06.32, Kocaeli: 06.57, Konya: 06.50, Kütahya: 06.58, Malatya: 06.26, Manisa: 07.09, Mardin: 06.17, Mersin: 06.42, Muğla: 07.07, Muş: 06.13, Nevşehir: 06.40, Niğde: 06.41, Ordu: 06.25, Osmaniye: 06.36, Rize: 06.14, Sakarya: 06.55, Samsun: 06.31, Siirt: 06.12, Sinop: 06.35, Sivas: 06.30, Şanlıurfa: 06.25, Şırnak: 06.10, Tekirdağ: 07.06, Tokat: 06.31, Trabzon: 06.18, Tunceli: 06.20, Uşak: 07.01, Van: 06.05, Yalova: 07.00, Yozgat: 06.38, Zonguldak: 06.49."

ANKARA/AA

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Son Güncelleme: 19.08.2018 15:31
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı namazı belli oldu
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