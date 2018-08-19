Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu

Kurban Bayramı'nın başlangıcı olarak kabul edilen kurban bayramına saatler kala, insanlar yaşadıkları şehirde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor.
Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11, Çanakkale'de 07.12, Iğdır'da 06.01'de kılınacak.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.39, Adıyaman: 06.27, Afyon: 06.57, Ağrı: 06.06, Aksaray: 06.43, Amasya: 06.33, Ankara: 06.46, Antalya: 06.58, Ardahan: 06.05, Artvin: 06.09, Aydın: 07.08, Balıkesir: 07.06, Bartın: 06.45, Batman: 06.15, Bayburt: 06.16, Bilecik: 06.57, Bingöl: 06.17, Bitlis: 06.11, Bolu: 06.50, Burdur: 06.59, Bursa: 07.01, Çanakkale: 07.12, Çankırı: 06.42, Çorum: 06.37, Denizli: 07.03, Diyarbakır: 06.19, Düzce: 06.52, Edirne: 07.09, Elazığ: 06.22, Erzincan: 06.20, Erzurum: 06.12, Eskişehir: 06.56, Gaziantep: 06.31, Giresun: 06.23, Gümüşhane: 06.19, Hakkari: 06.05, Hatay: 06.37, Iğdır: 06.01, Isparta: 06.58, İstanbul: 07.0, İzmir: 07.11, Kahramanmaraş: 06.32, Karabük: 06.46, Karaman: 06.48, Kars: 06.04, Kastamonu: 06.41, Kayseri: 06.37, Kırıkkale: 06.44, Kırklareli: 07.07, Kırşehir: 06.42, Kilis: 06.32, Kocaeli: 06.57, Konya: 06.50, Kütahya: 06.58, Malatya: 06.26, Manisa: 07.09, Mardin: 06.17, Mersin: 06.42, Muğla: 07.07, Muş: 06.13, Nevşehir: 06.40, Niğde: 06.41, Ordu: 06.25, Osmaniye: 06.36, Rize: 06.14, Sakarya: 06.55, Samsun: 06.31, Siirt: 06.12, Sinop: 06.35, Sivas: 06.30, Şanlıurfa: 06.25, Şırnak: 06.10, Tekirdağ: 07.06, Tokat: 06.31, Trabzon: 06.18, Tunceli: 06.20, Uşak: 07.01, Van: 06.05, Yalova: 07.00, Yozgat: 06.38, Zonguldak: 06.49."
ANKARA/AA
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