'Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapatılacak' Haberleriyle İlgili Açıklama Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl turist sayısında ciddi bir artış olduğunu, 2023 yılında 50 milyon turist hedefine adım adım ilerlendiğini söyledi.

2023 yılı hedefinin 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm kaynaklı gelir olduğunu söyleyen Çavuşoğlu "İnşallah Yakalarız" dedi. Antalya'da Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğince düzenlenen bir toplantıya katılan Çavuşoğlu, "Bu sene turist sayısında ciddi bir artış var. Dolayısıyla 50 milyona doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 2023 yılında 50 milyon turist ve 50 milyar dolar geliri inşallah yakalarız. Fakat kişi başına elde ettiğimiz geliri artırmamız için hem turizmi 12 aya yaymamız lazım hem de kalitesini yükseltmemiz lazım.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KAPATILACAK MI?

Özellikle sosyal medya üzerinden dönen bu dezenformasyonun doğru olmadığını buradan sizlere vurgulamak isterim. Sadece yeni yapılanmada iki şey düşünüyoruz. Bu da Turizm Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı birlikte mi olmalı, ayrı mı olmalı? Bu konuda farklı görüşler var. Turizm sektöründe de farklı görüşler var. Bazı arkadaşlarımız 'Birlikte olursa daha iyi olur', bazı arkadaşlarımız 'Ayrılsa daha iyi olur', 'Biz turizmciyiz, kültür yönüyle fazla bağımız yok' diyenler var. Tersini de savunanlar var. Kendi içimizde de Ankara'da, bürokrat arkadaşlar bu konuda farklı görüşler söyleyebilirler. Bunlar doğaldır. Ama bizim bir gayemiz var. Turizm Bakanlığı birlikte de olsa devam edecek, ayrı da olsa devam edecek. Bir gayemiz var, tüm kurumlarda olduğu gibi Turizm Bakanlığını da daha dinamik hale nasıl getirebiliriz, bürokratik engellerden nasıl kurtarabiliriz, bu yapılanmayı pratik hale nasıl getirebiliriz, sistemi nasıl güçlendiririz, nasıl yenileyebiliriz, bunun gayreti içindeyiz." dedi.