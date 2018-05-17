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Küçükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Dehşeti!

İstanbul'da bu sene şimdiye kadar hafriyat kamyonlarının karıştığı 11 kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün anneanne ile 5 yaşındaki torunu, yine bir hafriyat kamyoununun altında kalarak feci şekilde can verdi.

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Küçükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Dehşeti!

İstanbul'da bu sene şimdiye kadar hafriyat kamyonlarının karıştığı 11 kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün anneanne ile 5 yaşındaki torunu, yine bir hafriyat kamyoununun altında kalarak feci şekilde can verdi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:28
Küçükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Dehşeti!

İstanbul'da bu sene şimdiye kadar hafriyat kamyonlarının karıştığı 11 kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün anneanne ile 5 yaşındaki torunu, yine bir hafriyat kamyoununun altında kalarak feci şekilde can verdi.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Küçükçekmece'deki kazanın ardından kaçan sürücü, 22 km.  sonra vatandaşların yardımlarıyla yakalandı. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazanın olduğu ana ait mobese kayıtlarını inceleyen polis, hafriyat kamyonunun araçlara yeşil yandığı sırada geçtiği görüldü. 

https://www.ntv.com.tr/video/turkiye/istanbulda-hafriyat-kamyonu-teroru,saq0Y_a2H0uI-hWKlPBskw adresinden kazaya ilişkin görüntülere erişebilirsiniz.

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KüçükçekmeceKüçükçekmece Kaza
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