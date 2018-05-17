Küçükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Dehşeti!

İstanbul'da bu sene şimdiye kadar hafriyat kamyonlarının karıştığı 11 kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün anneanne ile 5 yaşındaki torunu, yine bir hafriyat kamyoununun altında kalarak feci şekilde can verdi.