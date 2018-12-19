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Kritik operasyon! Emniyet Müdürlerine Gözaltı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına ilişkin 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12'si Emniyet Müdürü olmak üzere 49 eski emniyet mensubundan 37'si gözaltına alındı.

Kritik operasyon! Emniyet Müdürlerine Gözaltı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına ilişkin 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12'si Emniyet Müdürü olmak üzere 49 eski emniyet mensubundan 37'si gözaltına alındı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:08
Kritik operasyon! Emniyet Müdürlerine Gözaltı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına ilişkin 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12'si Emniyet Müdürü olmak üzere 49 eski emniyet mensubundan 37'si gözaltına alındı.
 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 49 eski emniyet mensubundan 37'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 49 eski emniyet personeli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si birinci sınıf olmak üzere 12'sinin emniyet müdürü, 16'sının komiser ve emniyet amiri, 21'inin ise polis memuru olduğu belirtildi. 

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenledikleri operasyonlarda, zanlılardan 37'sini gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün birinci sınıf emniyet müdürü olduğu, 4 birinci sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu firari 12 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Bu arada zanlılardan 16'sının, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.12.2018 17:02
Anahtar Kelimeler:
kritik operasyon emniyet müdürlerine gözaltı
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Tarafsiz 3 saat önce

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