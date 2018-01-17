Kritik MGK 4 Saat 20 Dakika Sürdü-Önemli Afrin ve OHAL Açıklaması Bekleniyor

Son dakika haberi: Alınan son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kritik MGK toplantısı sonra erdi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantı toplamda 4 saat 20 dakika sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının hemen ardından ise Bakanlar Kurulu toplantısına geçildi.

Toplantıda olası Afrin operasyonu ve önümüzdeki günlerde sona erecek OHAL'in uzatılması için alınan karar merakla bekleniyor.

Yazılı açıklama birazdan yapılacak.

MGK Bildirisi Yayımlandı

MGK'dan OHAL uzatılsın kararı çıktı. Yayımlanan MGK bildirisi şu şekilde:

"Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir."

"Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır."

"Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır."

Kpsscafe.com.tr | Ankara