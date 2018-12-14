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Kritik Kurumlara Operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları çerçevesinde ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayi şirketlerindeki örgüt üyelerine yönelik soruşturmada 24'ü ASELSAN, 1'i ise HAVELSAN'da olmak üzere 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kritik Kurumlara Operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları çerçevesinde ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayi şirketlerindeki örgüt üyelerine yönelik soruşturmada 24'ü ASELSAN, 1'i ise HAVELSAN'da olmak üzere 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

14 Aralık 2018 Cuma 11:00
Kritik Kurumlara Operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları çerçevesinde ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayi şirketlerindeki örgüt üyelerine yönelik soruşturmada 24'ü ASELSAN, 1'i ise HAVELSAN'da olmak üzere 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada operasyonla ilgili şu ifadelere yer verildi:


''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Aselsan başta olmak üzere savubnma sanayi şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik soruşturmada, örgüt içerisinde mahrem imam/abi konumunda olan şahıslar ile ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri, örgütün operasyonel GSM hatlarını kullandıkları anlaşılan 24’ü ASELSAN, biri HAVELSAN aktif çalışanı ile ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK ile farklı kamu kurumlarından ihraç edilen/ilişiği kesilen 17 şahıs ve özel sektörde çalıştığı ve FETÖ terör örgütü adına mühendislerle irtibat kurduğu tespit edilen 6 şahıs olmak üzere toplamda 48 şüpheli hakkında 14/12/2018 tarihinde arama ve gözaltı kararı verilmiştir. Savunma sanayi şirketlerinde çalışan FETÖ üyelerinin tespitine yönelik soruşturmaya Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın (MİT) teknik desteği ile devam edilmektedir. Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam edilmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
Anahtar Kelimeler:
kritik kurumlara operasyon
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