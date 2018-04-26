KPSSCAFE'nin Seçim Anketinde İkinci Sonuçlar Açıklandı-İşte Partilerin Oy Oranı

Kpsscafe.com.tr olarak başlattığımız seçim anketi son sürat devam ediyor.
Erken seçim kararının ardından Kpsscafe olarak bir anket başlattık ve takipçilerimizin seçimde kime oy vereceğini sorduk.
Başlattığımız ilk günden bu yana anketimize şimdiye kadar 13 binden fazla kişi katıldı ve hangi partiye oy vereceğini açıkladı. Takipçilerimizin ankette verdiği oyların sonuçlarını zaman zaman takipçilerimiz ile paylaşacağız.
Bu oylamalar sonrası ilk sonuçları geçtiğimiz gün yayımlamıştık. 8 bin kişinin oy kullandığı sonuçların ardından 5 binden fazla kişi daha oy kullandı. Oy kullanılması sonrası yeni sonuçlara haberimizde yer verdik.
İşte 13 bin 263 takipçimizin kullandığı oylarla seçim sonuçları (Ankete gitmek ve oy kullanmak ya da yorum yapmak için resme tıklayın)
Bu sonuçlara göre partilerin yüzdeye vurulduğunda oy oranları şu şekilde;
AK PARTİ OY ORANI: YÜZDE 37,7770
CHP OY ORANI: YÜZDE: 10,1485
MHP OY ORANI: YÜZDE 7,6905
İYİ PARTİ OY ORANI: YÜZDE: 33,6877
HDP OY ORANI: YÜZDE 5,6774
SAADET PARTİSİ OY ORANI: YÜZDE 2,1035
DİĞER PARTİLER: YÜZDE 2,9857
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER
IYI PARTI 33 MÜ INANAN VAR MI Kİ:)))
İyi parti 33 alırsa chp ne olacak kim oyluyor yada ne içiyorlar
anket sonuçlarına güvenmiyorum
Dikkat ederseniz toplam oyların %46 akp-mhp %44 ip-chp ortalamasıyla gidiyor. Burada ankete katılanların ortalama yaşı 24-25 gibidir. Buradan şu çıkıyor genç kesimde anket oranı böyle ise ülke genelinde akp-mhp ittifakı %54_55 gibi kazanacaktır. Allah hepimiz için hayırlısını nasip etsin
Hiç inandırıcı bir anket olmadı malasef
Kpss Uzay Cafe
Akp hileci akp herzaman önde oluyor neyse
Ya daha dunun partisi ne ara millet bu kadar sevmis iyi partiymis hepsi sacmaliyo akparti disinda Allah askina adam akilli aklinizla bi dinleyin soyledikleri hareketleri ne kadar mantikli ve yararli gozukuyo ne kadar nankoruz recep amcacim 1.olsun diye daha neler yapmali??? Zaten akli olan o partiye oy veriyo buna inanir bunu soylerim.