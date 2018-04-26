KPSSCAFE'nin Seçim Anketinde İkinci Sonuçlar Açıklandı-İşte Partilerin Oy Oranı

Kpsscafe.com.tr olarak başlattığımız seçim anketi son sürat devam ediyor.

Erken seçim kararının ardından Kpsscafe olarak bir anket başlattık ve takipçilerimizin seçimde kime oy vereceğini sorduk.

Başlattığımız ilk günden bu yana anketimize şimdiye kadar 13 binden fazla kişi katıldı ve hangi partiye oy vereceğini açıkladı. Takipçilerimizin ankette verdiği oyların sonuçlarını zaman zaman takipçilerimiz ile paylaşacağız.

Bu oylamalar sonrası ilk sonuçları geçtiğimiz gün yayımlamıştık. 8 bin kişinin oy kullandığı sonuçların ardından 5 binden fazla kişi daha oy kullandı. Oy kullanılması sonrası yeni sonuçlara haberimizde yer verdik.

İşte 13 bin 263 takipçimizin kullandığı oylarla seçim sonuçları (Ankete gitmek ve oy kullanmak ya da yorum yapmak için resme tıklayın)

Bu sonuçlara göre partilerin yüzdeye vurulduğunda oy oranları şu şekilde;

AK PARTİ OY ORANI: YÜZDE 37,7770

CHP OY ORANI: YÜZDE: 10,1485

MHP OY ORANI: YÜZDE 7,6905

İYİ PARTİ OY ORANI: YÜZDE: 33,6877

HDP OY ORANI: YÜZDE 5,6774

SAADET PARTİSİ OY ORANI: YÜZDE 2,1035

DİĞER PARTİLER: YÜZDE 2,9857

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