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KPSSCAFE'nin Seçim Anketinde İkinci Sonuçlar Açıklandı-İşte Partilerin Oy Oranı

Kpsscafe'nin seçim anketinde oylamalar son sürat devam ediyor. Takipçilerimizin verdiği oylarla anketimizin ikinci sonuçlarını açıklıyoruz. İşte ankette son durum ve partilerin oy oranı.

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KPSSCAFE'nin Seçim Anketinde İkinci Sonuçlar Açıklandı-İşte Partilerin Oy Oranı

Kpsscafe'nin seçim anketinde oylamalar son sürat devam ediyor. Takipçilerimizin verdiği oylarla anketimizin ikinci sonuçlarını açıklıyoruz. İşte ankette son durum ve partilerin oy oranı.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:07
KPSSCAFE'nin Seçim Anketinde İkinci Sonuçlar Açıklandı-İşte Partilerin Oy Oranı

Kpsscafe.com.tr olarak başlattığımız seçim anketi son sürat devam ediyor.

Erken seçim kararının ardından Kpsscafe olarak bir anket başlattık ve takipçilerimizin seçimde kime oy vereceğini sorduk.

Başlattığımız ilk günden bu yana anketimize şimdiye kadar 13 binden fazla kişi katıldı ve hangi partiye oy vereceğini açıkladı. Takipçilerimizin ankette verdiği oyların sonuçlarını zaman zaman takipçilerimiz ile paylaşacağız.

Bu oylamalar sonrası ilk sonuçları geçtiğimiz gün yayımlamıştık. 8 bin kişinin oy kullandığı sonuçların ardından 5 binden fazla kişi daha oy kullandı. Oy kullanılması sonrası yeni sonuçlara haberimizde yer verdik.

İşte 13 bin 263 takipçimizin kullandığı oylarla seçim sonuçları (Ankete gitmek ve oy kullanmak ya da yorum yapmak için resme tıklayın)

Bu sonuçlara göre partilerin yüzdeye vurulduğunda oy oranları şu şekilde;

AK PARTİ OY ORANI: YÜZDE 37,7770

CHP OY ORANI: YÜZDE: 10,1485

MHP OY ORANI: YÜZDE 7,6905

İYİ PARTİ OY ORANI: YÜZDE: 33,6877

HDP OY ORANI: YÜZDE 5,6774

SAADET PARTİSİ OY ORANI: YÜZDE 2,1035

DİĞER PARTİLER: YÜZDE 2,9857

ANKETE GİTMEK, OY KULLANMAK VE ANKET HAKKINDA YORUM YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

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1 saat önce

Kpss Uzay Cafe

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Burak 1 saat önce

Akp hileci akp herzaman önde oluyor neyse

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Ahkihko 59 dakika önce

IYI PARTI 33 MÜ INANAN VAR MI Kİ:)))

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bayraktar 40 dakika önce

anket sonuçlarına güvenmiyorum

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Haç ile hilalin savaşı 30 dakika önce

Dikkat ederseniz toplam oyların %46 akp-mhp %44 ip-chp ortalamasıyla gidiyor. Burada ankete katılanların ortalama yaşı 24-25 gibidir. Buradan şu çıkıyor genç kesimde anket oranı böyle ise ülke genelinde akp-mhp ittifakı %54_55 gibi kazanacaktır. Allah hepimiz için hayırlısını nasip etsin

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Ga ha 27 dakika önce

İyi parti 33 alırsa chp ne olacak kim oyluyor yada ne içiyorlar

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Mehmet Dağdelen 25 dakika önce

Hiç inandırıcı bir anket olmadı malasef

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Mine 17 dakika önce

Ya daha dunun partisi ne ara millet bu kadar sevmis iyi partiymis hepsi sacmaliyo akparti disinda Allah askina adam akilli aklinizla bi dinleyin soyledikleri hareketleri ne kadar mantikli ve yararli gozukuyo ne kadar nankoruz recep amcacim 1.olsun diye daha neler yapmali??? Zaten akli olan o partiye oy veriyo buna inanir bunu soylerim.

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