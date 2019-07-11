KPSS’ ye girecek adaylara önemli hizmet

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceklere ücretsiz olacak.

Denizli'de 14 Temmuz Pazar günü KPSS'ye girecekler sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. KPSS'ye girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 14 Temmuz Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS'ye girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek.

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