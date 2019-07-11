Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 16°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99406
ALTIN
256.060
DOLAR
5.6748
STERLIN
7.1087
EURO
6.3877
PKK'dan Bombalı Saldırı Yaralı Bekçilerimiz Var!
Lüks barda bekçi dehşeti ! Bekçiler Açığa Alındı!
Torrent sitelerinden Kore dizi ve filmleri indirenler dikkat
23 ilde konut ve işyerleri satışa çıkıyor ! 45 bin TL'den başlıyor...
CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: İŞSİZLİK VAADİ BAŞBAKANKEN %5, TEK ADAMKEN %10

KPSS’ ye girecek adaylara önemli hizmet

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceklere ücretsiz olacak.

KPSS’ ye girecek adaylara önemli hizmet

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceklere ücretsiz olacak.

11 Temmuz 2019 Perşembe 21:40
KPSS’ ye girecek adaylara önemli hizmet

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceklere ücretsiz olacak.

Denizli'de 14 Temmuz Pazar günü KPSS'ye girecekler sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. KPSS'ye girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 14 Temmuz Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS'ye girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kpss ye girecek adaylara önemli hizmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı
Küçük kuzenleri birlikteliğe zorlayan anne- babaları tutuklandı
Rapor yazmayan doktorları darp etti
Rapor yazmayan doktorları darp etti
Lüks barda bekçi dehşeti ! Bekçiler Açığa Alındı!
Lüks barda bekçi dehşeti ! Bekçiler Açığa Alındı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim