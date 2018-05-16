KPSS Sınırı Olmadan ve 70 KPSS ile 1120 Kamu Personeli Alımı Başvuru Son Günü: 18 Mayıs 2018

KYK personel alımı başvuruları için son günlere girildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 1220 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

HANGİ KADROLARA KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Yayımlanan ilanların ilkinde, KYK'nin taşra teşkilatı bünyesinde boş bulunan Yurt Yönetim Personeli kadrosuna 463’ü kadın 293’ü erkek adaylar arasından toplamda 756 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Tayımlanan ikinci ilanda ise KYK, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 10 adet Diyetisyen ve 5 adet Destek Personeli (Şoför); taşra teşkilatı bünyesinde ise istihdam edilmek üzere 162 adet Diyetisyen, 44 ) adet Psikolog, 162 adet Büro Personeli, 81 adet Destek Personeli alımı yapacağını duyurdu. Bu ilanda yapılan alım sayısı da 464.

KPSS ŞARTI

Yayımlanan ilanlarda Yurt Yönetim Personeli kadrosuna başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 70 almış olması gerektiğine yer verildi. Diğer kadrolara yapılacak başvurularda KPSS puan sınırı yok. Geçerli bir puan alan herkes başvuru yapabilmektedir.

MEZUNİYET ŞARTI

Yurt Yönetim Personeli kadrosuna başvuru yapacak adayların 4 yıllık lisans mezunu olması gerekmektedir.

Diyetisyten kadrosu için: Beslenme ve Diyetetik Bölümü.

Piskoloji kadrosu için: Psikoloji Lisans programından,

Büro Personeli kadrosu için: 4 yıllık bölüm mezunu olmak,

Şoför kadrosu için ise lise mezunu olmak şartı aranır. ( D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da tercihte bulunabileceklerdir.)

BAŞVURU EKRANI VE SON BAŞVURU

İlana başvurular 18 Mayıs 2018 Cuma günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru yapmak için TIKLAYIN

Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve Devlet şifrenizi ve girerek başvuru ekranına gidin.

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