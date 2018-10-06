KPSS Sınav Günü Hava Nasıl Olacak?

7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava saatler kaldı. Memur adayları dört gözle yarın sabahı bekliyor. Hazırlıklar tamamlandı. Peki KPSS sınav günü hava durumu nasıl olacak. Sınava girmek için yola düşecek olan adayları nasıl bir hava bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporuna göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji ayrıca Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29
BATI KARADENİZ’E FIRTINA UYARISI
Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi beklenmektedir.
KPSS için yollar düşecek adayların bölgelerindeki hava tahminlerini dikkate almalarında fayda vardır.
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