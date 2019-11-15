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KPSS Operasyonu: 121 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından; 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Bugüne kadar sadece 2010 yılındaki KPSS'den dolayı kopya soruşturmasına bağlı gözaltılar yapılmıştı. 2011 yılındaki KPSS'de kopya çekildiğine yönelik olarak ilk kez gözaltı yapılıyor.

KPSS Operasyonu: 121 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından; 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Bugüne kadar sadece 2010 yılındaki KPSS'den dolayı kopya soruşturmasına bağlı gözaltılar yapılmıştı. 2011 yılındaki KPSS'de kopya çekildiğine yönelik olarak ilk kez gözaltı yapılıyor.

15 Kasım 2019 Cuma 09:42
KPSS Operasyonu: 121 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından; 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine, 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Bugüne kadar sadece 2010 yılındaki KPSS'den dolayı kopya soruşturmasına bağlı gözaltılar yapılmıştı. 2011 yılındaki KPSS'de kopya çekildiğine yönelik olarak ilk kez gözaltı yapılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının FETÖ mensuparına dağıtılmasıyla ilgili 121 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılı KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sorulara erişip, örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şu ana kadar 45 şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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