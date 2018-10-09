KPSS Kamp Evleri Çökertildi!

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir operasyonda FETÖ örgütünün gizli haberleşme programı olan 'ByLock'un yüklü olduğu bir akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak sorgulanan kişinin telefonu uzun süredir kullanmadığını tespit eden polis, konuşma dokümanlarını inceledi. Yapılan araştırmada telefonu Adana'da polis memuru olan U.K.'nin kullandığı tespit edildi. Afyon Polisi'nin bu tespiti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimatla devreye girdi. Ekipler, polis memurunu bir süre takibe aldı. Diğer taraftan da telefonla konuşan diğer kişileri araştırmaya başladı.

17/25 Aralık operasyonundan sonra aynı telefon üzerinden polis memuru dahil 10 şüphelinin 15 Temmuz 2016 tarihine kadar yani hain darbe girişimine kadar görüşme yapıldığını tespit eden ekipler, Fethulahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün "KPSS kampı" adı altında hücre evleri kurduğunu ve buralarda FETÖ ile hiçbir bağı bulunmayan fakat örgüt elemanı olan şahısları devlet kademelerine yerleştirmek için çalışma yaptığını belirledi.

Polis yapılan bu tespit üzerine Adana merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Hakkari,Van, Erzincan ve Elazığ olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 2 polis memuru, 2 gelir uzmanı, 1 belediye çalışanı olmak üzere toplam 10 zanlı gözaltına alındı.

5 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU!

Zanlılardan 5'i suçlamaları kabul etmezken 5'inin ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün bu kamplarla 17/15 Aralık operasyonundan sonra devletin çeşitli birimlerine sızmış fakat deşifre olduğu için pasif görevlere getirilen kişilerin yerine sicilleri temiz yeni örgüt üyeleri kazandırmak için harekete geçtiği tespit edildi.

Yeni örgüt üyelerini devlet kurumlarına sokmak için ‘KPSS kamp evleri' kuran FETÖ'nün evlere gelen kişilerin şahsi telefonlarına el koyduğu da tespit edildi. Yeni örgüt üyeleri aileleriyle iletişime geçmek istediklerinde ev sorumlularında bulunan ve içinde ByLock yüklü olan telefonla yaptıklarını belirleyen polis, ‘KPSS Kamp Evleri'nden 6'sını deşifre etti. Evlerde kalan kişiler arasında bir sorun çıktığı zaman zanlıların örgütü deşifre etmemeleri için dışlamak yerine başka bir eve geçirildikleri da ortaya çıktı.

İfadelerinde suçlarını itiraf eden zanlılardan bir kaçının "Örgüt üyeleri eve gelerek, ‘Siz de bizim gibi önemli konumlara geleceksiniz' diyerek bizleri motivasyon ediyorlar" dedikleri öğrenildi. Ayrıca örgütün kendilerine eleman kazanmak için evlere gelenlerin mutlaka devlet memuru olacağı izlenimi verdiği de saptandı.

Türkiye'de ilk kez ortaya çıkartılan KPSS evlerine gelen şahıslardan 2'sinin polis olduğu, 2'sinin ise gelir uzmanı, 1'nin ise belediyede çalıştığı görevdeyken gözaltına alındığı belirlendi. Bu zanlılar gözaltına alındıktan sonra da kamudaki görevlerinden de açığa alındı.

Polis yaptığı operasyondan sonra bu şekilde kampa giden 150'ye yakın yeni kişinin ismini de öğrenmeyi başardı.

Zanlılar sorgulardan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hakkari'de gelir uzmanı olarak görev yapan Eren D., İstanbul'da gelir uzmanı olarak görev yapan Öner A. ile Ankara'da belediyede çalışan Nevzat Ö. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 zanlı ise adliyede etkin pişmanlıktan faydalanacağını söylemesi üzerine ifadesi alınmak üzere tekrar emniyete götürüldü.

Kaynaklar; Vatan Gazetesi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA