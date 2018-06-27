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KPSS En Düşük En Yüksek Puanlar (Ankara Adliyesi Personel Alımı - İKM, Şoför, Teknisyen, Sağlık Memuru)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Ankara Adliyesi En düşük ve En Yüksek puanlar.

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KPSS En Düşük En Yüksek Puanlar (Ankara Adliyesi Personel Alımı - İKM, Şoför, Teknisyen, Sağlık Memuru)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Ankara Adliyesi En düşük ve En Yüksek puanlar.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:48
KPSS En Düşük En Yüksek Puanlar (Ankara Adliyesi Personel Alımı - İKM, Şoför, Teknisyen, Sağlık Memuru)

Ankara Adliyesi'nden beklenen duyuru geldi. Ankara ADli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na verilen sınav izni ile 277 Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 14 Ankara Batı Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 73 Kadın İnfaz ve Koruma Memuru, 3 Ankara Cezaevi Şoförü, 1 Ankara Batı Cezaevi Şoförü, 8 Sağlık Personeli, 2 Aşçı, 1 Matbaa Teknisyeni, 2 Elektronik Teknisyeni, 1 Makina Teknisyeni, 5 Sıhhi Tesisat Teknisyeni, 1 Veteriner Sağlık Hizmetleri Teknisyeni, 1 Süt İşleme ve 1 Mobilya Tasarım Teknisyeni alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları açıklandı. Söz konusu duyuruda KPSS en yüksek ve en düşük puanlar da yer aldı. Özellikle İKM alımlarında taban puanın 70'e kadar düştüğü gözlemlendi. İlgili listeye aşağıdaki linklerden erişim sağlanabiliyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.06.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
Ankara AdliyesiAnkara Adliyesi Kpss
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