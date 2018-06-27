KPSS En Düşük En Yüksek Puanlar (Ankara Adliyesi Personel Alımı - İKM, Şoför, Teknisyen, Sağlık Memuru)

Ankara Adliyesi'nden beklenen duyuru geldi. Ankara ADli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na verilen sınav izni ile 277 Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 14 Ankara Batı Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 73 Kadın İnfaz ve Koruma Memuru, 3 Ankara Cezaevi Şoförü, 1 Ankara Batı Cezaevi Şoförü, 8 Sağlık Personeli, 2 Aşçı, 1 Matbaa Teknisyeni, 2 Elektronik Teknisyeni, 1 Makina Teknisyeni, 5 Sıhhi Tesisat Teknisyeni, 1 Veteriner Sağlık Hizmetleri Teknisyeni, 1 Süt İşleme ve 1 Mobilya Tasarım Teknisyeni alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları açıklandı. Söz konusu duyuruda KPSS en yüksek ve en düşük puanlar da yer aldı. Özellikle İKM alımlarında taban puanın 70'e kadar düştüğü gözlemlendi. İlgili listeye aşağıdaki linklerden erişim sağlanabiliyor.
- Ankara Batı Adliyesi İnfaz Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
- Ankara Batı Adliyesi İnfaz Koruma Memuru Boy Kilo Ölçüm tarih ve Saatleri
- Ankara Batı Adliyesi Şoför Aday Tespit Listesi
- Ankara Batı Adliyesi Şoför Uygulama Sınavı Tarih ve Saatleri
- Ankara Adliyesi Bayan İnfaz Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
- Ankara Adliyesi Bayan İnfaz Koruma Memuru Boy Kilo Ölçüm tarih ve Saatleri
- Ankara Adliyesi Erkek İnfaz Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
- Ankara Adliyesi Erkek İnfaz Koruma Memuru Boy Kilo Ölçüm tarih ve Saatleri
- Ankara Adliyesi Şoför Aday Tespit Listesi
- Ankara Adliyesi Şoför Uygulama Sınavı Tarih ve Saatleri
- Ankara Adliyesi Aşçı Aday Tespit Listesi
- Ankara Adliyesi Elektronik Teknisyeni Aday Tespit Listesi
- Ankara Adliyesi Makine Teknisyeni Aday Tespit Listesi
- Ankara Adliyesi Matbaa Teknisyeni Aday Tespit Listesi
- Ankara Adliyesi Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni Aday Tespit Listesi
- Ankara Adliyesi Sıhhi Tesisat Teknisyeni Aday Tespit Listesi
- Ankara Adliyesi Süt İşleme Teknisyeni Aday Tespit Listesi
- Ankara Adliyesi Veteriner Sağlık Teknisyeni Aday Tespit Listesi
- Ankara Adliyesi Sağlık Memuru Aday Tespit Listesi