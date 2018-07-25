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Köye Sızmaya Çalışan PKK'lı 4 Teröriste Büyük Şok!..

Hakkari'ye bağlı iki yaka köyüne gizlice sızan teröristler İHA'lar tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

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Köye Sızmaya Çalışan PKK'lı 4 Teröriste Büyük Şok!..

Hakkari'ye bağlı iki yaka köyüne gizlice sızan teröristler İHA'lar tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:41
Köye Sızmaya Çalışan PKK'lı 4 Teröriste Büyük Şok!..

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin ve Basyan bölgesinden Yüksekova ilçesinin boş vaziyette bulunan İkiyaka köyüne  sızan 4 terörist, 3. Piyade Tümen Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığının başarılı istihbarat çalışması sonucu insansız hava aracıyla tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatı ile 4 terörist etkisiz hale getirildi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.07.2018 17:38
Anahtar Kelimeler:
HakkariTeröristSızma
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Murat KAYA 3 saat önce

Acilen 2000 bin asker yollasın Hakkari ve sirnak a halkın içine bile karismislar bulun bitirin bunları

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Ben 3 saat önce

Gebert gebert bitmiyor bu itler . Allah Türk ordusuna güç kuvvet versin

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