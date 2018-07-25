Köye Sızmaya Çalışan PKK'lı 4 Teröriste Büyük Şok!..

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin ve Basyan bölgesinden Yüksekova ilçesinin boş vaziyette bulunan İkiyaka köyüne sızan 4 terörist, 3. Piyade Tümen Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığının başarılı istihbarat çalışması sonucu insansız hava aracıyla tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatı ile 4 terörist etkisiz hale getirildi.