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Korkutan Şiddetli Deprem!..

Antalya'da deprem oldu... Son dakika bilgisine göre merkez üssü Kumluca ilçesi olan depremin şiddeti 5.2 olarak belirlendi.

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Korkutan Şiddetli Deprem!..

Antalya'da deprem oldu... Son dakika bilgisine göre merkez üssü Kumluca ilçesi olan depremin şiddeti 5.2 olarak belirlendi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:23
Korkutan Şiddetli Deprem!..

TÜRKİYE son günlerde depremlerle sarsılmaya başlardı. Son deprem Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana geldi. Son dakika bilgisine göre merkez üssü Kumluca ilçesi olan depremin şiddeti 5.2 olarak açıklandı...

Antalya geçtiğimiz günlerde de 4.8 şiddetinde sallanmıştı.

Elde edilen son verilere ve bilgilere göre depremde can kaybı yok. Hasar kaydı yok, yüksek binalarda korku dolu anlar yaşandı...

Kandilli Resathanesi ise depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğunu duyurdu...

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Son Güncelleme: 12.09.2018 10:17
Anahtar Kelimeler:
korkutan şiddetli deprem
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