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Korkutan Depremler

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabahın erken saatlerin meydana gelen deprem Yunanistan ve Türkiye'den bazı illerde hissedildi.

Korkutan Depremler

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabahın erken saatlerin meydana gelen deprem Yunanistan ve Türkiye'den bazı illerde hissedildi.

11 Aralık 2018 Salı 08:33
Korkutan Depremler

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabahın erken saatlerin meydana gelen deprem Yunanistan ve Türkiye'den bazı illerde hissedildi.
 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 



Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği tepit edildi.

Antarktika'da 7.5'lik deprem

Antarktika kıtası yakınlarında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Atlas Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı olan ve Antarktika yakınlarında yer alan Bristol Adası'nın 48 km kuzeyinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssü ve etki alanı boyunca herhangi bir yerleşim olmadığı için can ya da mal kaybı yaşanmadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
Anahtar Kelimeler:
korkutan depremler
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