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Korkutan Deprem! Vatandaş soluğu sokakta aldı !

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 15.00 ile 15.07 saatleri arasında peş peşe 3 deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin 4.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Korkutan Deprem! Vatandaş soluğu sokakta aldı !

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 15.00 ile 15.07 saatleri arasında peş peşe 3 deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin 4.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 19:59
Korkutan Deprem! Vatandaş soluğu sokakta aldı !

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 15.07'de merkez üssü Muğla Yatağan olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'da saat 15.00 ile 15.07 arasında 3 deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden verilen bilgiye göre, İlk deprem 15.00’te Yatağan ilçesi Cazkırlar Mahallesi'nde 3,4 şiddetinde gerçekleşti. Bu depremin 2 dakika ardından bu defa Yatağan ilçesi merkez üssü olarak gerçekleşen 3,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Arka arkaya meydana gelen depremlerin ardından saat 15.07’de bu defa yine Yatağan ilçesi Yayla bu defa 4,2 şiddetinde hissedildi.

Muğla’da arka arkaya meydana gelen depremlerde şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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